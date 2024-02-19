Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch'un 10. yılında beklenen yenilikler

    2024'ün Apple Watch için çok büyük bir yıl olacağına dair birçok söylenti var. Apple Watch X ya da Series 10 olarak tanıtılması beklenen model, yeni tasarım ve özelliklerle gelecek.
    2024 apple watch x beklenen yenilikler özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPad’leri geçtiğimiz yıl yenilemediğinden 2024’ün iPad yılı olması bekleniyor. Ancak, giyilebilir cihaz tarafında da büyük yenilikler olacak. Apple Watch’un 10. yıl dönümüne özel modelin 2024’te gelmesi bekleniyor. Apple Watch Series 10 ya da Apple Watch X olarak gelecek yeni modelin yeni sağlık takip özelliklerinin yanı sıra tasarımsal yenilikler sunması bekleniyor. Bu yüzden ilk kez Apple Watch alacaklara veya mevcut modeli değiştireceklere beklemeleri tavsiye ediliyor. Peki, 2024 Apple Watch modeli nasıl olacak? İşte beklenen yenilikler:

    Tasarım değişiyor

    apple watch x yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    İlk Apple Watch modeli 2014’te tanıtıldı ancak Nisan 2015’te satışa sunuldu. Yani, şirketin ilk giyilebilir cihazının 10. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Söylentiler, Apple’ın 10. yıla özel modeli 2024 gibi erken bir tarihte çıkaracağını öne sürüyor. Mark Gurman’a göre, Apple büyük bir tasarım değişikliğine gidecek. Daha ince kasalı ve kordonun farklı bir yöntemle katıldığı bir Apple Watch göreceğiz. Yeni kayışların saate manyetik olarak takılacağı söyleniyor. Bu sayede Apple Watch’un pil ve diğer bileşenlerine daha fazla yer açılacak. Bu, Apple Watch’a daha büyük pil gibi avantajlar sağlayacak.

    MicroLED ekrana geçiş

    apple watch microled ekran Tam Boyutta Gör
    Ekran analisti Ross Young, Apple’ın 2.1 inç micro-LED ekrana sahip yeni bir saat üzerinde çalıştığını paylaştı. Saatin 2024 veya 2025’te geleceği söyleniyor ancak microLED ekran Apple Watch Ultra’ya özel olabilir. Yeni kasa tasarımı ve daha ince çerçeveleriyle daha büyük boyutlu bir saatin (Apple Watch X) çıkacağı da söyleniyor. MicroLED, şu anda Apple Watch modellerinde kullanlan OLED teknolojisine göre enerji açısından daha verimli. Ayrıca daha uzun kullanım ömrü, daha hızlı tepki süresi, daha iyi kontrast ve daha parlak renkler sunuyor.

    Kan basıncı takibi ve Hipertansiyon tespiti

    apple watch tansiyon ölçme Tam Boyutta Gör
    Gurman, Apple’ın 2024’te Apple Watch’a kan basıncı izleme özelliği eklemeyi planladığını söylüyor. Bu özellik, kullanıcının kan basıncının yükseliş eğiliminde olup olmadığını bildirecek. Apple’ın kan basıncını ölçmek için farklı bir yöntem kullanacağı söyleniyor. Apple Watch, sensörler yardımıyla kullanıcın arterleri yoluyla kalp atışı dalgasının hızını ölçecek. Yeni tansiyon takibi sisteminin bir parçası olarak Apple Watch’un hipertansiyon ataklarını veya anormal derecede yüksek tansiyonu da tespit etmesi bekleniyor. Hipertansiyon meydana geldiğinde sistem kullanıcılara ne yaptıklarını not etme seçeneği sunacak. Apple Watch, yanlış teşhis olasılığının önüne geçmek için kullanıcıyı doktoruyla konuşması veya tam sistolik veya diyastolik ölçümler sağlayan geleneksel manşetle tansiyonunun kontrol edilmesi için yönlendirecek.

    Uyku apnesi tespiti

    apple watch series 10 uyku apnesi takibi özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple Watch, uyku apnesini tespit etmek için kullanıcının uyku geçmişini ve nefes alma düzenini kullanacak, ardından kullanıcıyı bir doktora yönlendirecek.

    Apple, genellikle Eylül ayında iPhone’larla birlikte yeni Apple Watch modellerini tanıtıyor. Ancak, 10. yıl dönümüne özel Apple Watch modeli için farklı bir planı olabilir. İlk Apple Watch’un Eylül 2014’te tanıtıldığını ancak Nisan 2015’e kadar piyasaya sürülmediğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Apple, Apple Watch’un yıl dönümü için her iki tarihi de kullanabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oda termostatı sıcaklığı yanlış gösteriyor hediye öztürk bulgaristan tax free hesaplama mazda 323 tutulan modeli hukuka yatay geçiş yapılan bölümler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız