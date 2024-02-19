Apple Watch'un 10. yılında beklenen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iPad’leri geçtiğimiz yıl yenilemediğinden 2024’ün iPad yılı olması bekleniyor. Ancak, giyilebilir cihaz tarafında da büyük yenilikler olacak. Apple Watch’un 10. yıl dönümüne özel modelin 2024’te gelmesi bekleniyor. Apple Watch Series 10 ya da Apple Watch X olarak gelecek yeni modelin yeni sağlık takip özelliklerinin yanı sıra tasarımsal yenilikler sunması bekleniyor. Bu yüzden ilk kez Apple Watch alacaklara veya mevcut modeli değiştireceklere beklemeleri tavsiye ediliyor. Peki, 2024 Apple Watch modeli nasıl olacak? İşte beklenen yenilikler:

Mart ayında tanıtılması beklenen Apple ürünleri 6 gün önce eklendi

Tasarım değişiyor

Tam Boyutta Gör İlk Apple Watch modeli 2014’te tanıtıldı ancak Nisan 2015’te satışa sunuldu. Yani, şirketin ilk giyilebilir cihazının 10. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Söylentiler, Apple’ın 10. yıla özel modeli 2024 gibi erken bir tarihte çıkaracağını öne sürüyor. Mark Gurman’a göre, Apple büyük bir tasarım değişikliğine gidecek. Daha ince kasalı ve kordonun farklı bir yöntemle katıldığı bir Apple Watch göreceğiz. Yeni kayışların saate manyetik olarak takılacağı söyleniyor. Bu sayede Apple Watch’un pil ve diğer bileşenlerine daha fazla yer açılacak. Bu, Apple Watch’a daha büyük pil gibi avantajlar sağlayacak.

MicroLED ekrana geçiş

Tam Boyutta Gör Ekran analisti Ross Young, Apple’ın 2.1 inç micro-LED ekrana sahip yeni bir saat üzerinde çalıştığını paylaştı. Saatin 2024 veya 2025’te geleceği söyleniyor ancak microLED ekran Apple Watch Ultra’ya özel olabilir. Yeni kasa tasarımı ve daha ince çerçeveleriyle daha büyük boyutlu bir saatin (Apple Watch X) çıkacağı da söyleniyor. MicroLED, şu anda Apple Watch modellerinde kullanlan OLED teknolojisine göre enerji açısından daha verimli. Ayrıca daha uzun kullanım ömrü, daha hızlı tepki süresi, daha iyi kontrast ve daha parlak renkler sunuyor.

Kan basıncı takibi ve Hipertansiyon tespiti

Tam Boyutta Gör Gurman, Apple’ın 2024’te Apple Watch’a kan basıncı izleme özelliği eklemeyi planladığını söylüyor. Bu özellik, kullanıcının kan basıncının yükseliş eğiliminde olup olmadığını bildirecek. Apple’ın kan basıncını ölçmek için farklı bir yöntem kullanacağı söyleniyor. Apple Watch, sensörler yardımıyla kullanıcın arterleri yoluyla kalp atışı dalgasının hızını ölçecek. Yeni tansiyon takibi sisteminin bir parçası olarak Apple Watch’un hipertansiyon ataklarını veya anormal derecede yüksek tansiyonu da tespit etmesi bekleniyor. Hipertansiyon meydana geldiğinde sistem kullanıcılara ne yaptıklarını not etme seçeneği sunacak. Apple Watch, yanlış teşhis olasılığının önüne geçmek için kullanıcıyı doktoruyla konuşması veya tam sistolik veya diyastolik ölçümler sağlayan geleneksel manşetle tansiyonunun kontrol edilmesi için yönlendirecek.

Uyku apnesi tespiti

Tam Boyutta Gör Apple Watch, uyku apnesini tespit etmek için kullanıcının uyku geçmişini ve nefes alma düzenini kullanacak, ardından kullanıcıyı bir doktora yönlendirecek.

Apple, genellikle Eylül ayında iPhone’larla birlikte yeni Apple Watch modellerini tanıtıyor. Ancak, 10. yıl dönümüne özel Apple Watch modeli için farklı bir planı olabilir. İlk Apple Watch’un Eylül 2014’te tanıtıldığını ancak Nisan 2015’e kadar piyasaya sürülmediğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Apple, Apple Watch’un yıl dönümü için her iki tarihi de kullanabilir.

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