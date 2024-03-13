Apple Watch’lar “Kanda Oksijen” özelliği için 2028’e kadar bekleyebilir

Tam Boyutta Gör Apple, Masimo'ya ait patentli nabız oksimetresi teknolojisini ihlal ettiği için dava edilmişti. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC)firmadan bu özellikleri cihazlardan kaldırmasını talep ederken satış yasağı uygulamıştı. Apple, ocak ayının ortasından bu yana Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 modellerini “Kanda Oksijen” özelliği olmadan satıyor. Apple, satışlara devam etmek için akıllı saatlerinde yazılım değişikliği yaparak ilgili yasağı aşmıştı. Yeni gelen bilgiler ise Apple’ın bu özelliği yeniden ne zaman kullanabileceğini gösteriyor.

Kanda Oksijen özelliği 2028’de geri gelebilir

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından yayınlanan belgelerde Apple’ın uyguladığı çözümün ayrıntıları yer alıyor. Görünüşe göre Apple’ın Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 modellerinde bulunan Kanda Oksijen takibi özelliğini kaldırmak için uyguladığı yazılım değişikliği bir güncelleme ile kaldırılabilir. Bu sayede özellik cihazlarda tekrar aktif olabilir.

Elbette saatlerde bu özelliğin yeniden etkin olması için Apple için ilgili ithalat yasağının kalkması gerekiyor. Apple'ın ihlal ettiği tespit edilen patentlerin süresi 2028 yılında doluyor; bu da Apple'ın o tarihte etkilenen modellerde nabız oksimetresini yeniden etkinleştirebileceği anlamına geliyor.

iOS uygulamaları artık web sitelerinden indirilebilecek 16 sa. önce eklendi

Apple’ın tek seçeneği 2028’e kadar beklemek de değil. Bilindiği üzere Apple, ilgili yasağın kaldırılması için bir temyiz başvurusunda bulunmuştu. Eğer temyiz başarılı olursa ilgili özellik 2028’den daha erken bir tarihte geri dönebilir. Ancak bu tip temyiz süreçleri ABD’de uzun soluklu olabiliyor ve hayli zaman alabiliyor. Dolayısıyla yakın tarihte Apple için bir çözüm çok olası görünmüyor. Bununla birlikte Apple’ın doğrudan Masimo ile lisans anlaşması da yapması mümkün ancak her iki firmanın da buna yaklaşacağı düşünülmüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.