Apple Watch’lar “Kanda Oksijen” özelliği için 2028’e kadar bekleyebilir

Kanda Oksijen özelliği 2028’de geri gelebilir
ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından yayınlanan belgelerde Apple’ın uyguladığı çözümün ayrıntıları yer alıyor. Görünüşe göre Apple’ın Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 modellerinde bulunan Kanda Oksijen takibi özelliğini kaldırmak için uyguladığı yazılım değişikliği bir güncelleme ile kaldırılabilir. Bu sayede özellik cihazlarda tekrar aktif olabilir.
Elbette saatlerde bu özelliğin yeniden etkin olması için Apple için ilgili ithalat yasağının kalkması gerekiyor. Apple'ın ihlal ettiği tespit edilen patentlerin süresi 2028 yılında doluyor; bu da Apple'ın o tarihte etkilenen modellerde nabız oksimetresini yeniden etkinleştirebileceği anlamına geliyor.
Apple’ın tek seçeneği 2028’e kadar beklemek de değil. Bilindiği üzere Apple, ilgili yasağın kaldırılması için bir temyiz başvurusunda bulunmuştu. Eğer temyiz başarılı olursa ilgili özellik 2028’den daha erken bir tarihte geri dönebilir. Ancak bu tip temyiz süreçleri ABD’de uzun soluklu olabiliyor ve hayli zaman alabiliyor. Dolayısıyla yakın tarihte Apple için bir çözüm çok olası görünmüyor. Bununla birlikte Apple’ın doğrudan Masimo ile lisans anlaşması da yapması mümkün ancak her iki firmanın da buna yaklaşacağı düşünülmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.