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    Anlık Bildirim

    Apple Watch’lar “Kanda Oksijen” özelliği için 2028’e kadar bekleyebilir

    Patent ihlali nedeniyle Apple, “Kanda Oksijen” özelliğini Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 modellerinden kaldırmıştı. Bu özelliğin geri gelişi için firma 2028’e kadar bekleyebilir.
    Apple, “Kanda Oksijen” özelliği için 2028’e kadar bekleyebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, Masimo'ya ait patentli nabız oksimetresi teknolojisini ihlal ettiği için dava edilmişti. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC)firmadan bu özellikleri cihazlardan kaldırmasını talep ederken satış yasağı uygulamıştı. Apple, ocak ayının ortasından bu yana Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 modellerini “Kanda Oksijen” özelliği olmadan satıyor. Apple, satışlara devam etmek için akıllı saatlerinde yazılım değişikliği yaparak ilgili yasağı aşmıştı. Yeni gelen bilgiler ise Apple’ın bu özelliği yeniden ne zaman kullanabileceğini gösteriyor.

    Kanda Oksijen özelliği 2028’de geri gelebilir

    ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından yayınlanan belgelerde Apple’ın uyguladığı çözümün ayrıntıları yer alıyor. Görünüşe göre Apple’ın Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 modellerinde bulunan Kanda Oksijen takibi özelliğini kaldırmak için uyguladığı yazılım değişikliği bir güncelleme ile kaldırılabilir. Bu sayede özellik cihazlarda tekrar aktif olabilir.

    Elbette saatlerde bu özelliğin yeniden etkin olması için Apple için ilgili ithalat yasağının kalkması gerekiyor. Apple'ın ihlal ettiği tespit edilen patentlerin süresi 2028 yılında doluyor; bu da Apple'ın o tarihte etkilenen modellerde nabız oksimetresini yeniden etkinleştirebileceği anlamına geliyor.

    Apple’ın tek seçeneği 2028’e kadar beklemek de değil. Bilindiği üzere Apple, ilgili yasağın kaldırılması için bir temyiz başvurusunda bulunmuştu. Eğer temyiz başarılı olursa ilgili özellik 2028’den daha erken bir tarihte geri dönebilir. Ancak bu tip temyiz süreçleri ABD’de uzun soluklu olabiliyor ve hayli zaman alabiliyor. Dolayısıyla yakın tarihte Apple için bir çözüm çok olası görünmüyor. Bununla birlikte Apple’ın doğrudan Masimo ile lisans anlaşması da yapması mümkün ancak her iki firmanın da buna yaklaşacağı düşünülmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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