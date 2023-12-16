Micro-LED teknolojisinden güç alacak Apple Watch Ultra detaylanıyor

Tam Boyutta Gör iPhone 14 serisi ile birlikte tanıtılan Apple Watch Ultra, iki jenerasyon gibi kısa bir sürede popüler bir ürün olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan gelecek nesil Watch Ultra iddiaları da firmanın bu markaya olan güvenini gözler önüne seriyor.

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2026 model Apple Watch Ultra neler sunacak?

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın, 2025 yılında tanıtacağı Watch Ultra modelinde micro-LED teknolojisine yer vereceği belirtilmişti. Ortaya atılan yeni iddialar ise bu güncellemenin daha heyecan yaratıcı yeniliklere sahip olacağını gösteriyor. Tayvan kaynaklı araştırma firması TrendForce, Apple’ın micro-LED teknolojisinden güç alan Watch Ultra modelinde 2.12 inç bir ekrana yer vereceğini belirtti. Şimdiki Watch Ultra modelinin 1.93 inç olduğunu düşündüğümüzde, bahsi geçen modelin oldukça daha geniş olacağını anlıyoruz. Ayrıca TrendForce, bahsi geçen Watch Ultra modelinin 2026 yılında tanıtılacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Micro-LED teknolojisi sayesinde Watch Ultra; daha yüksek parlaklık, daha zengin renk gösterimi, daha iyi görüş açıları ve daha verimli güç tüketimi sunacak. Ancak micro-LED panel üretimi, OLED panel üretiminden bir hayli daha masraflı bu da 2026 yılında tanıtılması beklenen Watch Ultra’da ciddi bir fiyat artışı görmemize sebep olabilir.

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2026 model Apple Watch Ultra detaylanıyor