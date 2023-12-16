Micro-LED teknolojisinden güç alacak Apple Watch Ultra detaylanıyor

2026 model Apple Watch Ultra neler sunacak?
Geçtiğimiz aylarda Apple’ın, 2025 yılında tanıtacağı Watch Ultra modelinde micro-LED teknolojisine yer vereceği belirtilmişti. Ortaya atılan yeni iddialar ise bu güncellemenin daha heyecan yaratıcı yeniliklere sahip olacağını gösteriyor. Tayvan kaynaklı araştırma firması TrendForce, Apple’ın micro-LED teknolojisinden güç alan Watch Ultra modelinde 2.12 inç bir ekrana yer vereceğini belirtti. Şimdiki Watch Ultra modelinin 1.93 inç olduğunu düşündüğümüzde, bahsi geçen modelin oldukça daha geniş olacağını anlıyoruz. Ayrıca TrendForce, bahsi geçen Watch Ultra modelinin 2026 yılında tanıtılacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.