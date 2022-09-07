Uygun fiyatlı Apple Watch SE 2 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

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Daha uygun fiyatlı akıllı saat politikası gereği Apple Watch SE modelini 2020 yılında piyasaya süren Apple beklentileri karşılayınca 2022 Apple Watch SE için de yeşil ışık yanmıştı. Apple Watch SE 2 akıllı saati önceki nesle göre iç kısımda geliştirmeler ile geliyor.

Apple Watch SE 2 neler sunuyor?

Apple Watch SE 2 modeli bu kez Apple Watch Series 6 modelinin kırpılmış bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 7 ile gördüğümüz daha büyük ekran maliyet gerekçesiyle bu modelde yer almamış. Yani yine 40mm ve 44mm kasa seçeneklerini görüyoruz. Apple Watch SE, bağlantı tarafında da GPS ve GPS + Hücresel dolmak üzere iki farklı opsiyon sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu kasa, 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

Apple Watch Series 6 ücretsiz tamir edilecek 4 ay önce eklendi

Yeni modelde S8 yongası ile önemli bir sıçrama olmuş diyebiliriz. Böylece daha performanslı ve daha az enerji tüketen bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu da kullanım süresinin artmasını sağlıyor. Öne çıkan sağlık özellikleri arasında uyku takibi, menstrüel döngü takibi ve nabız ölçümü gibi özellikler bulunan Apple Watch SE 2; yine her zaman açık ekran, kan oksijen seviyesi ölçme ve EKG çekme özelliği barındırmıyor. Biraz daha sağlık tarafından uzaklaşarak gündelik kulanıma yönelen bir tercih görüyoruz.

Apple Watch SE 2022 teknik özellikleri ⌚️

Kasa : 40mm-44mm

: 40mm-44mm Ekran : 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük

: 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük İşlemci : 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S8

: 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S8 Batarya : 18 saate kadar

: 18 saate kadar Bağlantı : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde) Diğer: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop

Apple Watch SE 2 fiyatı 💵

Apple Watch SE 2 GPS model: 249$

GPS model: 249$ Apple Watch SE 2 hücresel model: 299$

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