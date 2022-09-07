Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Canlı Yayın
    iPhone 14 tanıtılıyor! Yeni modellerin fiyatları ve bilmeniz gereken tüm detaylar:

    Uygun fiyatlı Apple Watch SE 2 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

    Apple Watch SE 2 akıllı saat modeli duyuruldu. Uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken 2022 Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı haberimizde.                        
    Oy Ver

    Apple Watch SE 2
    Tam Boyutta Gör

    Daha uygun fiyatlı akıllı saat politikası gereği Apple Watch SE modelini 2020 yılında piyasaya süren Apple beklentileri karşılayınca 2022 Apple Watch SE için de yeşil ışık yanmıştı. Apple Watch SE 2 akıllı saati önceki nesle göre iç kısımda geliştirmeler ile geliyor.

    Apple Watch SE 2 neler sunuyor?

    Apple Watch SE 2 modeli bu kez Apple Watch Series 6 modelinin kırpılmış bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 7 ile gördüğümüz daha büyük ekran maliyet gerekçesiyle bu modelde yer almamış. Yani yine 40mm ve 44mm kasa seçeneklerini görüyoruz. Apple Watch SE, bağlantı tarafında da GPS ve GPS + Hücresel dolmak üzere iki farklı opsiyon sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu kasa, 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

    Yeni modelde S8 yongası ile önemli bir sıçrama olmuş diyebiliriz. Böylece daha performanslı ve daha az enerji tüketen bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu da kullanım süresinin artmasını sağlıyor. Öne çıkan sağlık özellikleri arasında uyku takibi, menstrüel döngü takibi ve nabız ölçümü gibi özellikler bulunan Apple Watch SE 2; yine her zaman açık ekran, kan oksijen seviyesi ölçme ve EKG çekme özelliği barındırmıyor. Biraz daha sağlık tarafından uzaklaşarak gündelik kulanıma yönelen bir tercih görüyoruz.

    Apple Watch SE 2022 teknik özellikleri ⌚️

    • Kasa: 40mm-44mm
    • Ekran: 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük
    • İşlemci: 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S8
    • Batarya: 18 saate kadar
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)
    • Diğer: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop

    Apple Watch SE 2 fiyatı 💵

    • Apple Watch SE 2 GPS model: 249$
    • Apple Watch SE 2 hücresel model: 299$
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    Tony Ferguson 2 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 6 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız