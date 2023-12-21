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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Apple Watch'larda kayış bağlantısı farklı olacak

    Apple Watch Series 10'da tasarım değişikliği bekleniyor. Yeni bir rapora göre, 2024 Apple Watch modelleri, tamamen yeniden tasarlanmış kayış bağlantısına sahip olacak.
    apple watch series 10 kayış yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Yeni Apple Watch modelleri, daha büyük pil veya diğer dahili bileşenlerdeki değişiklikler nedeniyle farklı bir kayış sistemiyle gelecek. Apple’ın yeni nesil modellerde tamamen yeni bir kordon bağlantı parçası kullanacağı söyleniyor. Bu da kullanıcıların eski saatlerindeki kayışları kullanamayacağı, tamamen yeni satın almak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

    Eski kayışlar kullanılamayacak!

    Kayışları Apple Watch’un kasasına bağlama mekanizması senelerdir hiç değişmedi. Apple Watch’un alt ve üst kenarlarında kayışın içeri kaydırılmasına ve küçük bir yay aracılığıyla yerine oturtulmasına olanak tanıyan bir yuva bulunuyor. Saatin alt kısmındaki yuvanın yanında bulunan düğmeye basıldığında kayış kendini bırakıyor ve kolayca çıkıyor. Apple Watch 1. nesilden beri değiştirilmeyen bu sistemin mıknatıslı bir sistemle değiştirileceği söyleniyor.

    Kayış bağlantı değişikliğinin daha ince kasa ve daha büyük ekranlı gelecek Apple Watch’un yeni tasarımının bir parçası olması bekleniyor. Apple Watch Series 10'un kan basıncı takibi ve uyku apnesi tespiti gibi yeni sağlık özelliklerine de sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 14 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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