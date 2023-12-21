Tam Boyutta Gör Yeni Apple Watch modelleri, daha büyük pil veya diğer dahili bileşenlerdeki değişiklikler nedeniyle farklı bir kayış sistemiyle gelecek. Apple’ın yeni nesil modellerde tamamen yeni bir kordon bağlantı parçası kullanacağı söyleniyor. Bu da kullanıcıların eski saatlerindeki kayışları kullanamayacağı, tamamen yeni satın almak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Apple Watch Series 10, yeni tasarım ve özelliklerle geliyor 3 gün önce eklendi

Eski kayışlar kullanılamayacak!

Kayışları Apple Watch’un kasasına bağlama mekanizması senelerdir hiç değişmedi. Apple Watch’un alt ve üst kenarlarında kayışın içeri kaydırılmasına ve küçük bir yay aracılığıyla yerine oturtulmasına olanak tanıyan bir yuva bulunuyor. Saatin alt kısmındaki yuvanın yanında bulunan düğmeye basıldığında kayış kendini bırakıyor ve kolayca çıkıyor. Apple Watch 1. nesilden beri değiştirilmeyen bu sistemin mıknatıslı bir sistemle değiştirileceği söyleniyor.

Kayış bağlantı değişikliğinin daha ince kasa ve daha büyük ekranlı gelecek Apple Watch’un yeni tasarımının bir parçası olması bekleniyor. Apple Watch Series 10'un kan basıncı takibi ve uyku apnesi tespiti gibi yeni sağlık özelliklerine de sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Yeni nesil Apple Watch'larda kayış bağlantısı farklı olacak