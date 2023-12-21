Yeni nesil Apple Watch'larda kayış bağlantısı farklı olacak

Eski kayışlar kullanılamayacak!
Kayışları Apple Watch’un kasasına bağlama mekanizması senelerdir hiç değişmedi. Apple Watch’un alt ve üst kenarlarında kayışın içeri kaydırılmasına ve küçük bir yay aracılığıyla yerine oturtulmasına olanak tanıyan bir yuva bulunuyor. Saatin alt kısmındaki yuvanın yanında bulunan düğmeye basıldığında kayış kendini bırakıyor ve kolayca çıkıyor. Apple Watch 1. nesilden beri değiştirilmeyen bu sistemin mıknatıslı bir sistemle değiştirileceği söyleniyor.
Kayış bağlantı değişikliğinin daha ince kasa ve daha büyük ekranlı gelecek Apple Watch’un yeni tasarımının bir parçası olması bekleniyor. Apple Watch Series 10'un kan basıncı takibi ve uyku apnesi tespiti gibi yeni sağlık özelliklerine de sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.