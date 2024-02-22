Apple Watch kontrol tekeri dokunmatik özellik kazanabilir

Tam Boyutta Gör Apple Watch akıllı saatlerin ikonik kontrol tekeri bugüne kadar belirli fonksiyonların ötesine geçemedi. Bununla birlikte firmanın bu bileşene yeni özellikler kazandırmak için çalışma içerisinde olduğu belirtiliyor.

Apple Watch kral tekerinde devrim

Ortaya çıkan yeni patent başvuruları kontrol tekerinde devrim niteliğinde değişikliklere işaret ediyor. Gerçekleşmesi en muhtemel olan değişiklik tekerin dokunmatik bir yüzey kazanması. Bu sayede farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Ayrıca bu teker sadece tek bir yönde dönüyor.

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Diğer bir alternatif ise ışık hüzmelerinin manipülasyonu. Teker üzerine parmağınızı koyduğunuzda ışığın kırılımına göre saat bunu algılıyor ve belirlenmiş tepkiler verebiliyor. Düşük ışık koşullarında biraz sorun çıkarabileceği düşünülen bu sistem için Apple’ın dahili bir ışık kaynağından yararlanabileceği de belirtiliyor.

Elbette bunlar henüz deneysel aşamada ve Apple Watch pil ömrüne ciddi etkisi olacaktır. Bu bakımdan uzun bir süre daha bu iki devrimsel özelliği Apple Watch saatlerde görmemiz mümkün olmayabilir.

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Apple Watch gelecekte devrim yapabilir