Apple Watch kontrol tekeri dokunmatik özellik kazanabilir

Apple Watch kral tekerinde devrim
Ortaya çıkan yeni patent başvuruları kontrol tekerinde devrim niteliğinde değişikliklere işaret ediyor. Gerçekleşmesi en muhtemel olan değişiklik tekerin dokunmatik bir yüzey kazanması. Bu sayede farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Ayrıca bu teker sadece tek bir yönde dönüyor.
Diğer bir alternatif ise ışık hüzmelerinin manipülasyonu. Teker üzerine parmağınızı koyduğunuzda ışığın kırılımına göre saat bunu algılıyor ve belirlenmiş tepkiler verebiliyor. Düşük ışık koşullarında biraz sorun çıkarabileceği düşünülen bu sistem için Apple’ın dahili bir ışık kaynağından yararlanabileceği de belirtiliyor.
Elbette bunlar henüz deneysel aşamada ve Apple Watch pil ömrüne ciddi etkisi olacaktır. Bu bakımdan uzun bir süre daha bu iki devrimsel özelliği Apple Watch saatlerde görmemiz mümkün olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.