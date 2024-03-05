Apple, watchOS 10.4 RC sürümü yayınladı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Apple, geliştiriciler için watchOS 10.4 RC sürümü yayınladı. Final sürümüyle aynı olması açısından Apple Watch'lar için önemli bir güncelleme. Peki, watchOS 10.4 ile gelen yenilikler neler?