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    Anlık Bildirim

    Apple, watchOS 10.4 RC sürümü yayınladı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, geliştiriciler için watchOS 10.4 RC sürümü yayınladı. Final sürümüyle aynı olması açısından Apple Watch'lar için önemli bir güncelleme. Peki, watchOS 10.4 ile gelen yenilikler neler?
    apple watch watchos 10.4 rc indir
    Apple, geçtiğimiz hafta AB için önemli değişiklikler içeren iOS 17.4 RC sürümünü yayınlamıştı. 4 Mart’ta Apple Watch, Mac bilgisayarlar ve Apple TV için de final öncesi sürümler yayınlandı. Apple Watch’lar için yayınlanan watchOS 10.4 RC güncellemesi, önümüzdeki hafta yayınlanacak final sürümüyle aynı sürüm. watchOS 10.4, yeni özellikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor.

    watchOS 10.4 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple Watch watchOS 10.4 yenilikler listesi Tam Boyutta Gör
    watchOS 10.4, lime, mantar, anka kuşu, zincir dahil birkaç yeni emoji karakteri içeriyor. Vision Pro kullanıcıları için başlığı kullanırken Apple Watch’a çift dokunma özelliğini devre dışı bırakan bir ayar getiriyor. Apple’ın paylaştığı sürüm notlarına göre watchOS 10.4 yenilikleri şöyle:
    • Bildirimin tamamını göstermek için dokun ayarı artık bildirime çift dokunarak genişletmenize izin veriyor.
    • Apple Pay’i AssistiveTouch ile onayla seçeneğiyle kullanma, ek güvenlik için parola gerektiriyor.
    • Bazı kullanıcıların ekrana yanlış dokunuşlar deneyimlemesine neden olan bir sorunu çözüyor.
    • Bazı kullanıcılar için kişilerin Apple Watch ile eşzamanlanmasını engelleyen bir sorunu düzeltiyor.

    WatchOS 10.4 RC sürüm geliştiricilere açık. Apple Watch’u watchOS 10.4 sürümüne güncellemek için, Watch uygulamasını açıp Genel - Yazılım Güncellemesi menüsüne gitmek ve beta güncellemeleri altında watchOS 10 Dev Beta’yı seçmek gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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