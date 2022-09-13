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    Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 pil kapasiteleri açıklandı

    Apple Far Out etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Ultra, Watch SE 2 ve Watch Series 8 modellerinin batarya kapasitesi açıklandı. Yeni nesil saatler ne kadar kullanım sunacak işte detaylar
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    Apple Watch SE 2 ve Apple Watch 8 batarya kapasiteleri belli oldu
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    Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 14 ve Apple Watch modelleri dahil olmak üzere birçok yeni ürününü tanıttı. Bunlar arasından özellikleri ile dikkat çeken Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra modellerinin pil kapasiteleri açıklandı.

    Yeni Apple Watch Pil Kapasiteleri
    - Pil Kapasitesi Standart Kullanım Düşük Güç Modu
    Apple Wach SE 2 (40mm) 245mAh 18 Saat 36 Saat
    Apple Wach SE 2 (44mm) 296mAh 18 Saat 36 Saat
    Apple Wach Series 8 (41mm) 282mAh 18 Saat 36 Saat
    Apple Wach Series 8 (45mm) 308mAh 18 Saat 36 Saat
    Apple Wach Ultra 542mAh 36 Saat 60 Saat

    Paylaşılan bilgilere göre Apple Watch Series 8 41mm 282 mAh, Apple Watch Series 8 45mm 308 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapacak. İkinci nesil Apple Watch SE 2 ise sırasıyla 40mm için 245 mAh ve 44mm için 296 mAh kapasite ile gelecek. Bununla birlikte yeni akıllı saatlerin 18 saate kadar pil ömrü sunması beklenirken, watchOS 9'da yer alacak Düşük Güç modu özelliği bu süreyi "36 saate kadar" artıracak.

    Apple Watch Ultra ise ana modellerden yüzde 76 oranında daha yüksek 542 mAh pil kapasitesi geliyor. Apple, serinin tepe modelinin 36 saate kadar normal kullanım ve Düşük Güç modu etkinken 60 saate kadar bekleyebileceğini söylüyor. Ayrıca Apple Watch Ultra, şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip model olacak.

    Yeni serinin geri kalanına kıyasla Apple Watch Ultra'nın pil ömrü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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