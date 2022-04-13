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    Apple Watch Series 8, sıcaklık sensörü ile gelebilir

    Watch Series 7 ile akıllı saat serisine ciddi değişiklik getirmeyen Apple, bu sene ciddi adımlar atmayı düşünüyor. Apple, Watch Series 8’e vücut sıcaklığı ölçecek bir sensör eklemeyi düşünüyor.
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    Apple Watch Series 8, sıcaklık sensörü ile gelebilir
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    En başarılı ve popüler akıllı saat serisi Apple Watch, geçtiğimiz yıl yeteri kadar güncelleme alamamıştı. Watch Series 7, birçok hayranını hayal kırıklığına uğratsa da Apple, Watch Series 8 ile ciddi yenilikler eklemeyi düşünüyor.

    Sıcaklık sensörü bu sene gelebilir, kan şekeri sensörü henüz hazır değil

    Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, bu sene çıkacak olan Apple Watch’da karşımıza çıkabilir ancak beklediğimiz şekilde kullanmamıza izin verilmeyebilir. Bloomberg’in raporuna göre Apple, Watch Series 8’e vücut sıcaklığını ölçecek bir sensör ekleyecek. Bloomberg, bu sensörün kadınların doğurkanlık takibi ve planlaması için ekleneceğini belirtiliyor. Bu yüzden Apple Watch Series 8’deki bu sensör vücut sıcaklığını kullanıcılara gösteremeyebilir.

    Bloomberg, yeni sensörün sonraki versiyonlarında gerçek vücut sıcaklığını gösterebileceğini de belirtiyor. Ayrıca watchOS 9 ile Apple Watch’ların kalp atış düzensizliklerini daha iyi takip edebilmesi bekleniyor. Son olarak Bloomberg, Apple’ın tansiyon ve kan şekeri sensörleri üzerinde de çalıştığını ancak bunları cihazlarda görmemize birkaç yıl olduğunu belirtti.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    alfa-x 23 dakika önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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