Apple Watch’larda yeniden kanda oksijen ölçümü dönemi

Kanda oksijen ölçümü geri geldi
Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm hem iOS 18.6.1 hem de watchOS 11.6.1 güncellemeleriyle birlikte kullanıma sunulacak. Güncelleme sonrasında ölçüm verileri doğrudan Apple Watch’ta değil, iPhone üzerinden hesaplanacak ve Sağlık uygulamasında görüntülenebilecek. Apple, bu değişikliğin ABD dışındaki veya özelliği daha önce barındıran modelleri etkilemeyeceğini vurguladı.
Bilindiği üzere ABD’deki Apple Watch’lardaki bu özellik Apple ile tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasındaki uzun süredir devam eden patent davası nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştı. Masimo, 2021’de Apple’ı, nabız oksimetre teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ise bunun üzerine Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satışlarını durdurmuştu. Apple ise patent ihlaline neden olan kanda oksijen ölçüm özelliğini kaldırarak satışlara devam etmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
