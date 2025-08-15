Giriş
    Apple Watch’larda yeniden kanda oksijen ölçümü dönemi

    Apple, ABD’de kanda oksijen ölçümünü Apple Watch Series 9, Series 10 ve Ultra 2’ye geri getiriyor. Yapılacak ölçümler saat üzerinden değil, iPhone üzerinden gösterilecek.

    Apple Watch’larda yeniden kanda oksijen ölçümü dönemi Tam Boyutta Gör
    Apple, ABD’de satılan Apple Watch Series 9, Series 10 ve Watch Ultra 2 modellerine bugün itibarıyla yeniden tasarlanmış kanda oksijen ölçüm özelliğini getiriyor. Bu hamle, yaklaşık bir yıl önce getirilen ithalat yasağı nedeniyle bazı modellerden kaldırılan özelliğin geri döndüğü anlamına geliyor.

    Kanda oksijen ölçümü geri geldi

    Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm hem iOS 18.6.1 hem de watchOS 11.6.1 güncellemeleriyle birlikte kullanıma sunulacak. Güncelleme sonrasında ölçüm verileri doğrudan Apple Watch’ta değil, iPhone üzerinden hesaplanacak ve Sağlık uygulamasında görüntülenebilecek. Apple, bu değişikliğin ABD dışındaki veya özelliği daha önce barındıran modelleri etkilemeyeceğini vurguladı.

    Bilindiği üzere ABD’deki Apple Watch’lardaki bu özellik Apple ile tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasındaki uzun süredir devam eden patent davası nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştı. Masimo, 2021’de Apple’ı, nabız oksimetre teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ise bunun üzerine Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satışlarını durdurmuştu. Apple ise patent ihlaline neden olan kanda oksijen ölçüm özelliğini kaldırarak satışlara devam etmişti.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 2 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

