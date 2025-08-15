Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, ABD’de satılan Apple Watch Series 9, Series 10 ve Watch Ultra 2 modellerine bugün itibarıyla yeniden tasarlanmış kanda oksijen ölçüm özelliğini getiriyor. Bu hamle, yaklaşık bir yıl önce getirilen ithalat yasağı nedeniyle bazı modellerden kaldırılan özelliğin geri döndüğü anlamına geliyor.

Kanda oksijen ölçümü geri geldi

Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm hem iOS 18.6.1 hem de watchOS 11.6.1 güncellemeleriyle birlikte kullanıma sunulacak. Güncelleme sonrasında ölçüm verileri doğrudan Apple Watch’ta değil, iPhone üzerinden hesaplanacak ve Sağlık uygulamasında görüntülenebilecek. Apple, bu değişikliğin ABD dışındaki veya özelliği daha önce barındıran modelleri etkilemeyeceğini vurguladı.

Apple Watch 11 ve Watch Ultra 3'ün çip detayları sızdırıldı 23 sa. önce eklendi

Bilindiği üzere ABD’deki Apple Watch’lardaki bu özellik Apple ile tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasındaki uzun süredir devam eden patent davası nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştı. Masimo, 2021’de Apple’ı, nabız oksimetre teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ise bunun üzerine Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satışlarını durdurmuştu. Apple ise patent ihlaline neden olan kanda oksijen ölçüm özelliğini kaldırarak satışlara devam etmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch’larda yeniden kanda oksijen ölçümü dönemi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: