Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3'ün çip detayları sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Apple Eylül etkinliği yakında ve iPhone 17 serisi kadar yeni Apple Watch modelleri de merakla bekleniyor. Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 ve SE 3 modeli, S11 çipten güç alacak. Yeni bir rapor, Apple Watch Series 10’daki S10 çipiyle aynı T8319 mimarisine sahip olacağını söylüyor. Bu, işlemci performansında artış olmayacağı anlamına geliyor.

S11 çip, performans artışı sunmayacak

S6, S7 ve S8 çiplerinin tümü aynı çekirdek teknolojisine sahipti. S9 ve S10 çipleri, A16 Bionic çip gibi iki Sawtooth performans çekirdeği kullanıyor, bu nedenle eski bir teknoloji olsa da bileğe takılan bir cihaz için yine de güçlü. S10, 4 çekirdekli Neural Engine, ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) desteği ve 64 GB depolama alanı sunan 64 bit çift çekirdekli bir işlemci.

Temel teknoloji aynı olsa da Apple başka ayarlamalar da yapabilir. Örneğin; S10'da Apple, çipi daha ince bir profille yeniden tasarladı, böylece saatin içinde daha az yer kapladı. S11 çipinin 2025 Apple Watch modellerinde büyük ölçüde aynı kalacağı düşünüldüğünde, Apple'ın 2026'da piyasaya sürülecek S12 çipinin performans iyileştirmeleri içeren yeni bir mikro mimari kullanması muhtemel.

