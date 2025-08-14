Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3'ün çip detayları sızdırıldı

S11 çip, performans artışı sunmayacak
S6, S7 ve S8 çiplerinin tümü aynı çekirdek teknolojisine sahipti. S9 ve S10 çipleri, A16 Bionic çip gibi iki Sawtooth performans çekirdeği kullanıyor, bu nedenle eski bir teknoloji olsa da bileğe takılan bir cihaz için yine de güçlü. S10, 4 çekirdekli Neural Engine, ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) desteği ve 64 GB depolama alanı sunan 64 bit çift çekirdekli bir işlemci.
Temel teknoloji aynı olsa da Apple başka ayarlamalar da yapabilir. Örneğin; S10'da Apple, çipi daha ince bir profille yeniden tasarladı, böylece saatin içinde daha az yer kapladı. S11 çipinin 2025 Apple Watch modellerinde büyük ölçüde aynı kalacağı düşünüldüğünde, Apple'ın 2026'da piyasaya sürülecek S12 çipinin performans iyileştirmeleri içeren yeni bir mikro mimari kullanması muhtemel.