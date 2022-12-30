Yeni araştırmaya göre Apple Watch, stres ölçümü için hazır

Tam Boyutta Gör Apple Watch, sağlıkla ilgili çeşitli semptomları tespit edebilen yetenekli bir cihaz. Apple Watch Series 6 modeliyle birlikte bilekten EKG çekme özelliği geldi. Yeni bir araştırmaya göre, Apple Watch’un çeşitli ölçümlerle stres düzeylerini doğru bir şekilde belirleyebildiği ortaya çıktı.

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Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Apple Watch’un kullanıcının stres düzeyini tahmin edebildiğini öne sürdü.

EKG sensörü kullanıldı

Apple Watch 6’nın EKG sensörü kullanılarak yapılan ölçüm neticesinde kalp atış hızındaki artış ve yavaşlamanın stres seviyesi ile yakından ilişkisi olduğu görüldü. Araştırmacılar, sonrasında tahmin modeli oluşturmak için makine öğrenimi algoritmaları geliştirdi ve uyguladı.

Araştırmaya göre, Apple Watch, stres düzeylerini tespit etme konusunda umut vadediyor. Ek olarak, akıllı saat, kullanıcının sağlığıyla ilgili uyku ve aktivite bilgileri gibi bilgileri de toplayarak daha fazla hassasiyetle stres ölçümü yapabilir.

Apple Watch’larda hâlâ yerleşik stres takibi özelliği bulunmuyor; saat üzerinden stres yönetimi özelliğinin de ne zaman geleceği belirsiz. Öte yandan Gentler Streak, Training Today, Stress Monitor for Watch gibi üçüncü parti uygulamalar, günlük kalp atış hızı verilerine dayanarak kişinin ne kadar stresli bir gün geçirdiğini bildiriyor.

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Apple Watch stres ölçümü yapıyor mu? İşte yeni araştırma