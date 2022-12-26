Tam Boyutta Gör Zorlu koşullardaspor yapan tüketicilecileri hedefleyen Apple Watch Ultra, üst düzey dayanıklılık, düşme tespiti, EKG gibi özelliklerin yanı sıra 86 desibel gücünde siren özelliği ile akıllı saat pazarında dikkat çekmeyi başardı. Şimdi de The Verge, cihazın beğeni kazanan siren özelliğini 4 dolarlık bir düdükle karşılaştırdı.

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Ormanlık bir alanda gerçekleştirilen testlerde The Verge, Apple Watch Ultra'da yer alan sirenin 198 metre uzaklıktan duyulmadığını, 4 dolarlık düdüğün ise 403 metre uzaklıktan hafif bir şekilde duyulabildiğini belirtti. Ancak cihazın duyurusunda Apple, siren menzilinin 180 metre ile sınırlı olduğunu açıklamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda sonuçların şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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Ayrıca GPS etkinken, Apple Watch Ultra'nın günlerce dayanacak şekilde derecelendirilmediğini belirtmekte fayda var. Apple, akıllı saatin kullanıma bağlı olarak 36 saate kadar dayanabileceğini söylüyor. Bu nedenle gerçekleştirilen test, akıllı saatin öne çıkan birçok özelliği bulunsa da zorlu kuşullar için güvenlik araçlarına sahip olmanın önemini gösteriyor diyebiliriz.

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Apple Watch Ultra'nın siren özelliği bir düdükle karşılaştırıldı!