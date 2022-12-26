Apple Watch Ultra'nın siren özelliği bir düdükle karşılaştırıldı

Apple Watch Ultra'dan iki kat daha fazla ses çıkartıyor
Ormanlık bir alanda gerçekleştirilen testlerde The Verge, Apple Watch Ultra'da yer alan sirenin 198 metre uzaklıktan duyulmadığını, 4 dolarlık düdüğün ise 403 metre uzaklıktan hafif bir şekilde duyulabildiğini belirtti. Ancak cihazın duyurusunda Apple, siren menzilinin 180 metre ile sınırlı olduğunu açıklamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda sonuçların şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.
Ayrıca GPS etkinken, Apple Watch Ultra'nın günlerce dayanacak şekilde derecelendirilmediğini belirtmekte fayda var. Apple, akıllı saatin kullanıma bağlı olarak 36 saate kadar dayanabileceğini söylüyor. Bu nedenle gerçekleştirilen test, akıllı saatin öne çıkan birçok özelliği bulunsa da zorlu kuşullar için güvenlik araçlarına sahip olmanın önemini gösteriyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d