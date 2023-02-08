Apple Watch Ultra ekranı 2025'e kadar değişmeyecek

Tam Boyutta Gör Apple Watch’un microLED ekranla güncelleneceğini uzun süredir duyuyoruz. Önemli analistler ve sızıntı yapanlar, microLED’li Apple Watch Ultra modeli için 2024’e işaret ediyordu ancak tedarik zinciri analisti Ross Young, bu modelin 2025’e kadar çıkmayacağını iddia ediyor.

Yeni nesil Apple Watch neler sunacak 6 gün önce eklendi

Young, Apple’ın microLED ekranı tedarik edeceği şirket olan Osram’dan gelen bir raporu paylaştı. Rapor, şirketin 2025 yılında micro LED teknolojisinden gelirleri açıklamaya başlayacağını gösteriyor. Bu, microLED ekran seri üretimi siparişlerinin 2025’e kadar verilmeyeceği anlamına geliyor.

Önceki raporlarda Apple Watch Ultra’nın 2.1 micro-LED ekrana sahip olacağı belirtilmişti. Bu model için 2024 yılı işaret ediliyordu. Ancak, özellikle ekran söz konusu olduğunda isabetli tahminlerde bulunan Ross Young’a göre daha büyük ekranlı Watch Ultra’yı gelecek yıl da görmeyeceğiz.

Apple, ekstrem sporlara daha dayanıklı akıllı saat modeli Apple Watch Ultra’yı 2020’de çıkardı. Apple’ın bu modeli iki yıl bir güncellemesi bekleniyor. Apple Watch Ultra 2. nesil modelinde daha büyük ekran olabilir ancak tasarımda değişiklik pek olası değil.

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