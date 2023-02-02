Yeni nesil Apple Watch Ultra detaylanıyor: 50mm kasa boyutu, microLED ekran

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Apple Watch Series 8 ile birlikte duyurulan Apple Watch Ultra; yeni tasarımı, benzersiz özellikleri ve devasa ekranı ile kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. İddialara göre Apple tarafından devamı gelecek olan Watch Ultra, gelecek nesilde birçok ek yeniliğe sahip olacak.

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Yeni nesil Apple Watch Ultra 2.1 inç miniLED ekrana sahip olabilir

DigiTimes tarafından gelen bilgilere göre Apple, 2024 yılında tanıtmak üzere yeni bir Watch Ultra hazırlıyor. 2.1 inç ekrana sahip olacağı belirtilen bu modelin kasa boyutu 50mm’yi geçecek. Cihazın 2.1 inçlik ekranında microLED panel kullanılması bekleniyor böylece cihazın ekran parlaklığı ciddi anlamda artacak ve güç tüketimi azalacak. Ayrıca microLED panel ile yüksek kontrast değerlerine ulaşılacak ve Watch Ultra, gelişmiş bir görsel deneyim sunacak.

Yeni nesil Apple Watch Ultra için tam tarih verilmedi ancak eğer cihaz gerçekten de 2024 yılında çıkış yapacaksa, iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılması muhtemel görünüyor. Bakalım Apple, Watch Ultra’ya getirdiği özellikleri standart Watch serisine de getirecek mi.

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Yeni nesil Apple Watch neler sunacak