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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Apple Watch Ultra detaylanıyor: 50mm kasa boyutu, microLED ekran

    Geçtiğimiz aylarda Apple, şimdiye kadarki en güçlü akıllı saati olan Watch Ultra’yı tanıtmıştı. Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken Watch Ultra’nın yeni nesil modelinden ilk detaylar geldi.
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    Yeni nesil Apple Watch neler sunacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Apple Watch Series 8 ile birlikte duyurulan Apple Watch Ultra; yeni tasarımı, benzersiz özellikleri ve devasa ekranı ile kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. İddialara göre Apple tarafından devamı gelecek olan Watch Ultra, gelecek nesilde birçok ek yeniliğe sahip olacak.

    Yeni nesil Apple Watch Ultra 2.1 inç miniLED ekrana sahip olabilir

    DigiTimes tarafından gelen bilgilere göre Apple, 2024 yılında tanıtmak üzere yeni bir Watch Ultra hazırlıyor. 2.1 inç ekrana sahip olacağı belirtilen bu modelin kasa boyutu 50mm’yi geçecek. Cihazın 2.1 inçlik ekranında microLED panel kullanılması bekleniyor böylece cihazın ekran parlaklığı ciddi anlamda artacak ve güç tüketimi azalacak. Ayrıca microLED panel ile yüksek kontrast değerlerine ulaşılacak ve Watch Ultra, gelişmiş bir görsel deneyim sunacak.

    Yeni nesil Apple Watch Ultra için tam tarih verilmedi ancak eğer cihaz gerçekten de 2024 yılında çıkış yapacaksa, iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılması muhtemel görünüyor. Bakalım Apple, Watch Ultra’ya getirdiği özellikleri standart Watch serisine de getirecek mi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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