watchOS 9 ile birlikte Apple Watch üzerinden VoIP aramaları yapılabilecek

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Apple bu hafta düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde, watchOS 9 ile birlikte sunulan bir yeniliği de paylaştı. Şirket desteklenen üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların doğrudan bir Apple Watch kullanarak VoIP aramaları yapmasına izin vereceğini duyurdu.

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Popüler uygulamaların harekete geçmesi bekleniyor

WWDC 2022 açılış konuşması sırasında Apple, kullanıcıların Webex gibi desteklenen uygulamalarda Apple Watch'tan VoIP aramaları başlatabileceklerini, sonlandırabileceklerini veya sessize alabileceklerini açıkladı. Bu da Apple Watch sahiplerinin internet üzerinden saatlerini kullanarak arama yapabilecekleri anlamına geiyor.

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Apple, geliştiricilere VoIP çağrılarını doğrudan Apple Watch üzerinden başlatma, bitirme veya reddetme özelliğini sunmalarına olanak tanıyan geliştirici aracı CallKit'i piyasaya sürdü. Skype, WhatsApp ve Telegram gibi popüler uygulamaların ekipleri hızlı adım atar ve CallKit'i yazılımlarına entegre ederlerse, Apple Watch sahipleri bu servisler aracılığıyla doğrudan saatten ücretsiz olarak arama yapabilecekler.

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