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    Anlık Bildirim

    Samsung Unpacked etkinliği onaylandı: 9 Temmuz’da neler tanıtılacak?

    Samsung, beklenen Unpacked etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. 9 Temmuz’da yapılacak etkinlikte Samsung, Galaxy Fold ve Flip modellerine ek olarak yeni bir cihaz da tanıtabilir.

    Samsung Unpacked onaylandı: 9 Temmuz’da neler tanıtılacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, yaz dönemi Unpacked etkinliğini 9 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'da (TSİ) resmen gerçekleştireceğini duyurdu. Brooklyn’de düzenlenecek etkinlik, şirketin resmi YouTube kanalından ve web sitesinden de canlı yayınlanacak.

    Yeni Galaxy Ultra geliyor

    Etkinlik davetiyesinde öne çıkan “Ultra Unfolds” ifadesi, uzun süredir konuşulan katlanabilir Galaxy Ultra modelinin sahneye çıkacağının güçlü bir işareti. Hatta web sitesindeki tanıtım sayfasında doğrudan şu cümle geçiyor: “Üstün donanım, üst düzey performans ve katlanabilir form için optimize edilmiş akıcı yapay zeka entegrasyonu ile bir Galaxy Ultra performansı deneyimi.” Ek olarak Ultra modelinin üçe katlanabilir olması da beklenenler arasında.

    Ayrıca davetteki görsel detaylar, Samsung’un bu kez daha ince bir tasarım üzerinde durduğunu düşündürüyor. Bu da son dönemde artan "ultra ince katlanabilir" trendiyle örtüşüyor. Tanıtılacak diğer ürünler ise Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’i göreceğiz. Bunların yanı sıra Galaxy Watch 8 ve yeni Galaxy Watch Ultra'nın da tanıtılması bekleniyor.

    Samsung her zamanki gibi etkinlik öncesinde sipariş vermek isteyenlere küçük bir avantaj sunuyor. Cihaz rezervasyonu yapanlar, Samsung.com’da kullanabilecekleri 50 dolarlık bir kredi kazanıyor. Bu kredi, Galaxy Z Fold 6 gibi modellerin 85 ila 100 dolar arasında değişen kılıf maliyetlerinde kısmi bir katkı sağlayabilir. Türkiye’de ise ön siparişinize özel Galaxy SmartTag2 ve İkili Süper Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı hediyeleri sunuluyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/691662/samsung-unpacked-july-ultra-foldable https://www.samsung.com/tr/unpacked/
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