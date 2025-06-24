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    OpenAI ve Jony Ive'in ilk yapay zeka cihazı giyilebilir olmayacak

    Marka davası, OpenAI ve Jony Ive’ın ilk yapay zeka cihazı projesinin detaylarını gün yüzüne çıkardı. Cihaz ne kulak içi ne de giyilebilir olacak. Ayrıca 2026’dan önce çıkmayacak.

    OpenAI ve Jony Ive'in ilk yapay zeka cihazı giyilebilir olmayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI ve ünlü tasarımcı Jony Ive ortaklığında geliştirilen ilk yapay zeka cihazına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, cihaz ne bir kulak içi ürün olacak ne de giyilebilir bir formda sunulacak. Üstelik bu yenilikçi donanımın piyasaya sürülmesi de en erken 2026 yılında gerçekleşecek.

    OpenAI’ın kısa süre önce Ive’in stüdyosundan 6,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle bünyesine kattığı io isimli donanım ekibinin yöneticileri, devam eden bir marka davası kapsamında cihazın formuyla ilgili kritik bilgiler paylaştı.

    Ne olmayacağını biliyoruz

    io’nun donanım şefi Tang Tan, beyanında, “Sam Altman'ın videoda bahsettiği prototipin satışa sunulmasına en az bir yıl var. Tasarımı henüz kesinleşmedi, ancak kulak içi veya giyilebilir bir cihaz değil” dedi. Tan, daha önce Apple'da donanım tasarımı konusunda üst düzey görevlerde bulunmuştu.

    Bu gelişmeler, OpenAI’ın io markasını geçici olarak kullanmayı bırakmasına neden olan bir dava sürecinin ortasında yaşandı. Ses cihazları üreten iyO adlı bir girişim, markasının kasıtlı şekilde ihlal edildiğini öne sürerek OpenAI'a karşı yasal süreç başlattı. Sunulan belgelerde, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın iyO cihazını test etmek istediği ve girişimin yatırım teklifini reddettiği ifadeler yer alıyor.

    OpenAI, 12 Haziran’da mahkemeye sunduğu savunmada, io’nun henüz ilk aşamalarında farklı cihaz form faktörlerini araştırdığını ve bu kapsamda masaüstü, mobil, kablosuz, kablolu, giyilebilir ve taşınabilir ürünler üzerine çalışıldığını belirtti. Şirketin bu süreçte onlarca kulaklık ve işitme cihazı satın aldığı da belgelere yansıdı. Her ne kadar mahkemede io’nun ilk ürününün giyilebilir bir cihaz olmayacağı söylense de ortaya çıkan belgelerde, io ekibinden bir çalışanın insan kulağının 3D taramalarını ergonomi için değerlendirmeyi önerdiği de görülüyor. Dolayısıyla OpenAI’ın bu kategoriyi değerlendirdiği açıkça anlaşılıyor.

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