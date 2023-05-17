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    Anlık Bildirim

    Apple, WWDC 2023 etkinlik programını paylaştı

    WWDC23 etkinliğinde Apple ürünlerinin yeni yazılımları ve donanımlar tanıtılacak. Apple Park'ta gerçekleşecek özel etkinlik öncesinde şirket, programı paylaştı.
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    apple wwdc 2023 programı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geliştiricilere yönelik hazırladığı ancak iOS 17, watchOS 10, macOS 14 gibi yazılımların tanıtılacak olmasıyla son kullanıcının da merakla beklediği WWDC23 etkinliğine az bir süre kaldı. Apple Park’taki özel etkinlik öncesinde şirket, davet ettiği geliştiricilerle etkinlik programını paylaştı. İşte WWDC 2023 programı:

    WWDC23 etkinliği ne zaman başlayacak?

    WWDC 2023 açılış konuşması 5 Haziran Pzt. günü başlayacak ancak geliştiriciler Pazar gününden yer bildirimi yapmak zorunda. Açılış konuşması TSİ saat 20.00’de başlayacak ancak günün tek etkinliği olmayacak. Sonrasında Apple, geliştiricileri günün duyuruları hakkında daha fazla detay paylaşacağı bir başka açılış konuşmasına (Platforms State of the Union) davet edecek. Konuk geliştiriciler, kayıt yaptırıp Apple Park’ın ana binasını “The Ring” gezebilecek. Pzt. günü geleneksel Apple Tasarım Ödülleri açılış konuşmasının ardından özel akşam etkinliği düzenlenecek.

    Geliştiriciler, Salı günü Apple Park’ta geçen yıl açılan ve geliştiricilere ayrılmış bir alan olan Apple Developer Center’daki özel oturumlara katılabilecek. Apple, bu özel oturumlarda nelerin konuşulduğunu paylaşmıyor. Üç farklı sunum zamanı olacak, yer sınırlı ve ilk gelenin önceliği olacak.

    WWDC 2023 etkinliğinde neler tanıtılacak?

    Apple, her yıl WWDC’de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ve Apple TV için en son yazılım güncellemelerini tanıtıyor. Bu yıl, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 ve tvOS 17 tanıtılacak. Özellikle iPhone’lar için iOS 17 özellikleri, yenilikleri neler olacak merak ediliyor. Apple’ın WWDC23 etkinliğinde ayrıca ilk Reality Pro başlığını da tanıtması bekleniyor. Düşük ihtimal, yeni 15 inç MacBook Air modeli duyurulabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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