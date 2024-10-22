Apple, yeni Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u yakında piyasaya sürebilir

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Tam Boyutta Gör Apple yakında Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad'in yeni versiyonlarını piyasaya sürebilir. MacRumors'tan Aaron Perris'in iOS 18.1'in aday sürümünde keşfettiği kodda Apple'ın yeni aksesuarlarına ait ipuçları buldu.

Apple'un yeni aksesuarları yolda

Keşfedilen kodda, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 ile Touch ID ve sayısal tuş takımlarına sahip olan ve olmayan olmayan Magic Keyboard'lara dair referanslar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu cihazlar için ayrıntılı bilgiler henüz mevcut olmasa da, USB-C bağlantısıyla yenilenmesi muhtemel. Çünkü bir süredir Apple aksesuarlarını Lightning girişinden USB-C'ye güncelliyor. Apple ayrıca, Magic Mouse'un alt kısmında bulunan ve bu nedenle alay konusu olan Lightning bağlantı noktasının yerini de değiştirebilir.

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Yakında, Apple'ın yeni M4 Mac modellerinin yanı sıra yeni Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u tanıtacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Apple, MacBook Pro, Mac mini ve iMac'in M4 versiyonlarını bu ayın sonunda piyasaya sürebilir.

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