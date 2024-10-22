Apple, yeni Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u yakında piyasaya sürebilir

Keşfedilen kodda, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 ile Touch ID ve sayısal tuş takımlarına sahip olan ve olmayan olmayan Magic Keyboard'lara dair referanslar bulunuyor.
Yakında, Apple'ın yeni M4 Mac modellerinin yanı sıra yeni Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u tanıtacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Apple, MacBook Pro, Mac mini ve iMac'in M4 versiyonlarını bu ayın sonunda piyasaya sürebilir.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)