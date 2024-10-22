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    Anlık Bildirim

    Apple, yeni Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u yakında piyasaya sürebilir

    Apple yakında Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad'in yeni versiyonlarını piyasaya sürebilir. iOS 18.1'in aday sürümünde Apple'ın yeni aksesuarlarına ait ipuçları bulundu.
    Apple, yeni Magic Mouse ve Keyboard'u yakında piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Apple yakında Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad'in yeni versiyonlarını piyasaya sürebilir. MacRumors'tan Aaron Perris'in iOS 18.1'in aday sürümünde keşfettiği kodda Apple'ın yeni aksesuarlarına ait ipuçları buldu.

    Apple'un yeni aksesuarları yolda

    Keşfedilen kodda, Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 ile Touch ID ve sayısal tuş takımlarına sahip olan ve olmayan olmayan Magic Keyboard'lara dair referanslar bulunuyor.

    Apple, yeni Magic Mouse ve Keyboard'u yakında piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Bu cihazlar için ayrıntılı bilgiler henüz mevcut olmasa da, USB-C bağlantısıyla yenilenmesi muhtemel. Çünkü bir süredir Apple aksesuarlarını Lightning girişinden USB-C'ye güncelliyor. Apple ayrıca, Magic Mouse'un alt kısmında bulunan ve bu nedenle alay konusu olan Lightning bağlantı noktasının yerini de değiştirebilir.

    Yakında, Apple'ın yeni M4 Mac modellerinin yanı sıra yeni Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'u tanıtacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Apple, MacBook Pro, Mac mini ve iMac'in M4 versiyonlarını bu ayın sonunda piyasaya sürebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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