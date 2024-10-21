Tim Cook'tan yapay zeka açıklaması: Apple ilk olamadı ama en iyisi olacak!

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 ve iPhone 16’yı tanıttığı iki büyük lansmanda Apple Intelligence özelliklerinden bahsetti ancak henüz kullanıma sunmadı. Dahası yapay zeka özellikleri belli aralıklı güncellemelerle kademeli olarak sunulacak. AI alanında zaten geride olan Apple, bu yol haritasıyla da eleştiri yağmuruna tutuldu. Şirketin başındaki isim Tim Cook, sonunda sessizliğini bozdu.

iOS 18.1 ile iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri 3 hf. önce eklendi

Cook: Her detay önemli, harika hale getirmek zaman alıyor

Apple’ın yapay zeka sektöründe iki yıl kadar geride olduğu biliniyor ancak Tim Cook bunu pek umursamıyor gibi. Apple, en az on yıldır makine öğrenimi altında AI çalışmaları yapıyor olsa da “Apple Intelligence” olarak tanıtılan paket hala kullanıcılara ulaşabilmiş değil.

Cook, yapay zekayı kullanıcılar için en iyi olduğunu düşündükleri şekilde yaptıklarını söylüyor. Bir şeyi ilk yapmayı duyurmaktan ziyade insanlara katkı sunacak bir ürün ortaya çıkarmanın çok daha önemli olduğunu vurguluyor.

Cook: Apple Intelligence özetleri hayatımı değiştirdi

Cook’un en sık kullandığı ve sevdiği Apple Intelligence özelliği ise; e-posta özetleri. Cook, bu özelliğin hayatını değiştirdiğini söylüyor.

iOS 18.1 ile geliyor

Apple Intelligence, önümüzdeki birkaç ay içinde aşamalı olarak ve farklı ülkelerde kullanıma sunulacak. Cihaz dili İngilizce olarak ayarlandığında kullanılabilecek. İlk büyük sürüm iOS 18.1 olacak.

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