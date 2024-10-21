Tim Cook'tan yapay zeka açıklaması: Apple ilk olamadı ama en iyisi olacak!

- Cook: Her detay önemli, harika hale getirmek zaman alıyor
- Cook: Apple Intelligence özetleri hayatımı değiştirdi
- iOS 18.1 ile geliyor
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Cook: Her detay önemli, harika hale getirmek zaman alıyor
Apple’ın yapay zeka sektöründe iki yıl kadar geride olduğu biliniyor ancak Tim Cook bunu pek umursamıyor gibi. Apple, en az on yıldır makine öğrenimi altında AI çalışmaları yapıyor olsa da “Apple Intelligence” olarak tanıtılan paket hala kullanıcılara ulaşabilmiş değil.
Cook, yapay zekayı kullanıcılar için en iyi olduğunu düşündükleri şekilde yaptıklarını söylüyor. Bir şeyi ilk yapmayı duyurmaktan ziyade insanlara katkı sunacak bir ürün ortaya çıkarmanın çok daha önemli olduğunu vurguluyor.
Cook: Apple Intelligence özetleri hayatımı değiştirdi
Cook’un en sık kullandığı ve sevdiği Apple Intelligence özelliği ise; e-posta özetleri. Cook, bu özelliğin hayatını değiştirdiğini söylüyor.
iOS 18.1 ile geliyor
Apple Intelligence, önümüzdeki birkaç ay içinde aşamalı olarak ve farklı ülkelerde kullanıma sunulacak. Cihaz dili İngilizce olarak ayarlandığında kullanılabilecek. İlk büyük sürüm iOS 18.1 olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)