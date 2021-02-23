Apple, yine bir patent davası ile karşı karşıya

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Japon elektronik üreticisi Maxell, FaceTime ve iPhone, iPad ve diğer donanımların fotoğraf özelliklerini sebep göstererek 12 patenti ihlal etmekle suçlayarak Apple'a dava açtı. Maxell ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında da Apple'a patent ihlali davası açmıştı.

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Maxell'den Apple'a bir kez daha patent davası

Maxell, sırasıyla Mart 2019'da 10 patent ihlali ve Temmuz 2020'de 5 patent ihlali nedeniyle Apple'a dava açtı. Mahkeme, 2020 yazında şirkete, Apple'ın kaynak kodunu inceleme fırsatı verdi. Yeni patent davası da muhtemelen mahkemenin Maxell'e verdiği bu izinden kaynaklanıyor. Şirketin Apple'a açtığı diğer davalar hala inceleme aşamasında.

Maxell, 19 Şubat'ta 7 farklı başlık altında 12 patent davası açtı. Bu başlıklardan bazıları:

Dijital Bilgileri Başka Bir İletişim Aygıtına Göndermek ve Almak İçin İletişim Aparatı

Çoklanmış ses verisi çözme aparatı ve alıcı aparat

Beyaz dengesini kontrol etmek için görüntüleme cihazı ve yöntemi

Telsiz ahize ve konum belirleme sistemi

Şirket, mahkemeden Apple'ın tüm patentleri ihlal ettiğini ve bunun için faiz ve maliyetlerle kaybedilen karla tutarlı ve hiçbir durumda makul bir telif hakkından daha az olmayacak şekilde tazminat istedi.

https://appleinsider.com/articles/21/02/20/maxell-sues-apple-again-over-facetime-and-other-iphone-features

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