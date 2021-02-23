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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yine bir patent davası ile karşı karşıya

    Daha önce de Apple'a açtığı patent davaları ile bilinen Maxell, 7 farklı başlık altında 12 patent ihlali iddiası ile davası açtı. Şirketin Apple'a açtığı diğer davalar da devam ediyor.
    23 Şubat 2021, 04:00 (3 sa.)
    167
    6
    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yine bir patent davası ile karşı karşıya
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    Japon elektronik üreticisi Maxell, FaceTime ve iPhone, iPad ve diğer donanımların fotoğraf özelliklerini sebep göstererek 12 patenti ihlal etmekle suçlayarak Apple'a dava açtı. Maxell ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında da Apple'a patent ihlali davası açmıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor"

    Maxell'den Apple'a bir kez daha patent davası

    Maxell, sırasıyla Mart 2019'da 10 patent ihlali ve Temmuz 2020'de 5 patent ihlali nedeniyle Apple'a dava açtı. Mahkeme, 2020 yazında şirkete, Apple'ın kaynak kodunu inceleme fırsatı verdi. Yeni patent davası da muhtemelen mahkemenin Maxell'e verdiği bu izinden kaynaklanıyor. Şirketin Apple'a açtığı diğer davalar hala inceleme aşamasında.

    Maxell, 19 Şubat'ta 7 farklı başlık altında 12 patent davası açtı. Bu başlıklardan bazıları:

    • Dijital Bilgileri Başka Bir İletişim Aygıtına Göndermek ve Almak İçin İletişim Aparatı
    • Çoklanmış ses verisi çözme aparatı ve alıcı aparat
    • Beyaz dengesini kontrol etmek için görüntüleme cihazı ve yöntemi
    • Telsiz ahize ve konum belirleme sistemi

    Şirket, mahkemeden Apple'ın tüm patentleri ihlal ettiğini ve bunun için faiz ve maliyetlerle kaybedilen karla tutarlı ve hiçbir durumda makul bir telif hakkından daha az olmayacak şekilde tazminat istedi.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/20/maxell-sues-apple-again-over-facetime-and-other-iphone-features Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sultanneb 13 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 14 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 14 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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