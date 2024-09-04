Apple bir yandan dijital denge için çalışırken diğer yandan kendi ekosistemindeki kısıtlamaları kaldırmak için lobi yapıyor

Apple çelişki içerisinde
Apple akıllı telefonlarda bağımlılığı azaltmak için Ekran Süresi, Odak Modu gibi çözümlerle kullanıcılara destek olmaya çalışıyor. Bununla birlikte ABD çapında iPhone ve App Store platformuna getirilmek istenen kullanım sınırlamalarına engel olmaya çalışıyor.
Gelen bilgilere göre Louisiana eyaletinde iPhone ve App Store kullanımına yaş sınırı getirmek için yapılan düzenleme çalışmalarına yönelik olarak lobi faaliyetlerine ağırlık verdi. Kullanım konusunda ebeveyn denetimlerine önem verdiğini belirten Apple, yaş sınırı konulmasının Meta tarafından kendi uygulamalarından dikkati uzaklaştırmak üzere yapılan bir hamle olduğunu iddia ediyor.
Eyalet yetkililerinin bu konuda büyük baskı altında oldukları belirtilirken yaş sınırı getirilmesi konusunda bir erteleme olduğu ve sonraki düzenlemelerde görüşüleceği ifade ediliyor. Apple’ın diğer eyaletlerde de kendi ekosisteminin kullanılasına kısıtlama getirilmemesi için yoğun lobi yaptığı ve milyonlarca dolar harcadığı gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.