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    Anlık Bildirim

    Apple bir yandan dijital denge için çalışırken diğer yandan kendi ekosistemindeki kısıtlamaları kaldırmak için lobi yapıyor

    Ekosisteminde teknoloji bağımlılığını azaltmak için farklı çözümleri kullanıcılara sunan Apple, eyaletlerde kendi cihazlarına yönelik kısıtlamalara karşı lobi yapıyor.
    Apple Tam Boyutta Gör
    Bugün akıllı telefon kullanımı bir bağımlılık haline geldi ve hem organizasyonlar hem de hükümetler bu bağımlılığı ortadan kaldırabilmek için çözümler üretmeye çalışıyor. Dijital Denge olarak adlandırılan bu çözümler aslında üreticileri pek de memnun etmiyor.

    Apple çelişki içerisinde

    Apple akıllı telefonlarda bağımlılığı azaltmak için Ekran Süresi, Odak Modu gibi çözümlerle kullanıcılara destek olmaya çalışıyor. Bununla birlikte ABD çapında iPhone ve App Store platformuna getirilmek istenen kullanım sınırlamalarına engel olmaya çalışıyor.

    Gelen bilgilere göre Louisiana eyaletinde iPhone ve App Store kullanımına yaş sınırı getirmek için yapılan düzenleme çalışmalarına yönelik olarak lobi faaliyetlerine ağırlık verdi. Kullanım konusunda ebeveyn denetimlerine önem verdiğini belirten Apple, yaş sınırı konulmasının Meta tarafından kendi uygulamalarından dikkati uzaklaştırmak üzere yapılan bir hamle olduğunu iddia ediyor.

    Eyalet yetkililerinin bu konuda büyük baskı altında oldukları belirtilirken yaş sınırı getirilmesi konusunda bir erteleme olduğu ve sonraki düzenlemelerde görüşüleceği ifade ediliyor. Apple’ın diğer eyaletlerde de kendi ekosisteminin kullanılasına kısıtlama getirilmemesi için yoğun lobi yaptığı ve milyonlarca dolar harcadığı gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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