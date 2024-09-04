Apple bir yandan dijital denge için çalışırken diğer yandan kendi ekosistemindeki kısıtlamaları kaldırmak için lobi yapıyor

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Tam Boyutta Gör Bugün akıllı telefon kullanımı bir bağımlılık haline geldi ve hem organizasyonlar hem de hükümetler bu bağımlılığı ortadan kaldırabilmek için çözümler üretmeye çalışıyor. Dijital Denge olarak adlandırılan bu çözümler aslında üreticileri pek de memnun etmiyor.

Apple çelişki içerisinde

Apple akıllı telefonlarda bağımlılığı azaltmak için Ekran Süresi, Odak Modu gibi çözümlerle kullanıcılara destek olmaya çalışıyor. Bununla birlikte ABD çapında iPhone ve App Store platformuna getirilmek istenen kullanım sınırlamalarına engel olmaya çalışıyor.

Apple Intelligence artık erişime açık 4 gün önce eklendi

Gelen bilgilere göre Louisiana eyaletinde iPhone ve App Store kullanımına yaş sınırı getirmek için yapılan düzenleme çalışmalarına yönelik olarak lobi faaliyetlerine ağırlık verdi. Kullanım konusunda ebeveyn denetimlerine önem verdiğini belirten Apple, yaş sınırı konulmasının Meta tarafından kendi uygulamalarından dikkati uzaklaştırmak üzere yapılan bir hamle olduğunu iddia ediyor.

Eyalet yetkililerinin bu konuda büyük baskı altında oldukları belirtilirken yaş sınırı getirilmesi konusunda bir erteleme olduğu ve sonraki düzenlemelerde görüşüleceği ifade ediliyor. Apple’ın diğer eyaletlerde de kendi ekosisteminin kullanılasına kısıtlama getirilmemesi için yoğun lobi yaptığı ve milyonlarca dolar harcadığı gelen bilgiler arasında.

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Apple yine çelişkili işler peşinde