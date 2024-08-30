Apple Intelligence betası herkese açılıyor

Apple Intelligence deneyimi
Daha önce Apple Intelligence paketini deneyimleyebilmek için beta katılımcılarının ABD sınırları içerisinde olması ve Siri dilinin de ABD İngilizcesi olması gerekiyordu. Bu nedenle kullanıcılar farklı çözümlerle erişim sağlayabiliyordu.
iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 beta 3 sürümleri ile birlikte ABD dışında yaşayan kullanıcılar da bundan faydalanabilecek. Kullanıcıların şart olarak yine Siri dilini ABD İngilizcesine çevirmesi gerekiyor. Hali hazırda sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri Apple Intelligence ile uyumlu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.