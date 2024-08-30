Apple Intelligence betası herkese açılıyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Apple Intelligence yapay zekâ paketi, duyurulduğu günden bu yana ABD kullanıcılarına kısıtlı olan bir beta süreci geçiriyordu. Bu haftadan itibaren genele açıldı.

Apple Intelligence deneyimi

Daha önce Apple Intelligence paketini deneyimleyebilmek için beta katılımcılarının ABD sınırları içerisinde olması ve Siri dilinin de ABD İngilizcesi olması gerekiyordu. Bu nedenle kullanıcılar farklı çözümlerle erişim sağlayabiliyordu.

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iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 beta 3 sürümleri ile birlikte ABD dışında yaşayan kullanıcılar da bundan faydalanabilecek. Kullanıcıların şart olarak yine Siri dilini ABD İngilizcesine çevirmesi gerekiyor. Hali hazırda sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri Apple Intelligence ile uyumlu.

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Apple Intelligence artık erişime açık