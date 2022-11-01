Apple'da şok ayrılık rüzgarları esiyor: Bir istifa ve bir emeklilik kararı

Tam Boyutta Gör 21 Ekim 2022 tarihinde Apple Endüstriyel Tasarım Departmanı Başkan Yardımcısı Evans HANKEY'in Apple'dan ayrılacağı duyurulmuştu. Bu ayrılık kararına iki kişi daha eşlik ediyor: Anna MATTHIASSON ve Mary DEMBY.

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Apple yönetim kurulu bir kez daha değişiyor

İcra Kurulu Başkanı Tim COOK'un yönetimi ekibi radikal bir değişim arifesinde. Çevrim İçi Perakende Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı (VPOR) Anna MATTHIASSON görevinden istifa etmeyi tercih etti.

Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan (CIO) Mary DEMBY ise 30 yıl boyunca Apple'da çalıştıktan sonra emekli olmaya karar verdi.

Tam Boyutta Gör Hukuki İşlerden Sorumlu Baş Memur (CPO) Jane HORVATH de bir hukuk firmasında çalışmak için bu yılın ağustos ayında ayrılmaya karar vermişti.

DEMBY'nin yerini kimin alacağı belli değil. Kendisinin ekibi 3 yıl önce AstraZeneca'da CIO görevini ifa eden David SMOLEY ile güçlendirilmişti. MATTHIASSON ise Apple'da üç yıldır VPOR makamında çalışıyordu. Kendisi daha önce operasyon yönetici unvanı eşliğinde Apple'ın bünyesinde görev alıyordu.

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