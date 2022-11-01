Apple'da şok ayrılık rüzgarları esiyor: Bir istifa ve bir emeklilik kararı

Apple yönetim kurulu bir kez daha değişiyor
İcra Kurulu Başkanı Tim COOK'un yönetimi ekibi radikal bir değişim arifesinde. Çevrim İçi Perakende Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı (VPOR) Anna MATTHIASSON görevinden istifa etmeyi tercih etti.
Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan (CIO) Mary DEMBY ise 30 yıl boyunca Apple'da çalıştıktan sonra emekli olmaya karar verdi.
DEMBY'nin yerini kimin alacağı belli değil. Kendisinin ekibi 3 yıl önce AstraZeneca'da CIO görevini ifa eden David SMOLEY ile güçlendirilmişti. MATTHIASSON ise Apple'da üç yıldır VPOR makamında çalışıyordu. Kendisi daha önce operasyon yönetici unvanı eşliğinde Apple'ın bünyesinde görev alıyordu.Kaynakça https://www.iclarified.com/87928/apples-cio-and-vp-of-online-retail-are-leaving-the-company-report https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-31/apple-s-online-store-and-information-systems-chiefs-are-leaving Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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