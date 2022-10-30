Tim Cook, Apple aboneliklerine neden zam yaptıklarını açıkladı

Deneyimli yöneticiye göre bu durum teknik açıdan hizmetlerin işleyişiyle alakalı değil, Apple Music'in lisans maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklanıyor.
Apple TV+ daha değerli hale geldi
Bununla birlikte, dizi ve film sayısının arttığı Apple TV+ aboneliklerinin fiyatı da yükseldi. Cupertinolu şirket bu hizmetin son derece değerli hale geldiğini düşünüyor.
Tim Cook, tek aboneliğin hem Apple Music hem de Apple TV+'ı içermesi nedeniyle Apple One fiyatının arttığını da belirtti. Şirketin çeyrek gelirinin 90.1 milyar dolar, net kârının ise 20.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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