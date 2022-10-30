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    Tim Cook, Apple aboneliklerine neden zam yaptıklarını açıkladı

    Apple kısa bir süre önce Apple Music, Apple TV+ ve Apple One hizmetlerinin abonelik fiyatlarına zam yapmıştı. Şirketin patronu Tim Cook fiyat artışlarının nedenini açıkladı.
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    Tim Cook, Apple aboneliklerine neden zam yaptıklarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple CEO'su Tim Cook, 2022 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçların açıklanması sırasında, Apple hizmetlerinin abonelik fiaylarının neden arttığını açıkladı.

    Deneyimli yöneticiye göre bu durum teknik açıdan hizmetlerin işleyişiyle alakalı değil, Apple Music'in lisans maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklanıyor.

    Apple TV+ daha değerli hale geldi

    Bununla birlikte, dizi ve film sayısının arttığı Apple TV+ aboneliklerinin fiyatı da yükseldi. Cupertinolu şirket bu hizmetin son derece değerli hale geldiğini düşünüyor.

    Tim Cook, Apple aboneliklerine neden zam yaptıklarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Başlangıçta sadece kendi projelerimize odaklanıyorduk, dört ya da beş dizimiz vardı ve fiyatlar oldukça düşüktü. Şimdi çok daha fazla içeriğimiz var ve her ay daha fazla içerik çıkıyor. Hizmetin değerini yansıtmak için fiyatı artırdık" dedi.

    Tim Cook, tek aboneliğin hem Apple Music hem de Apple TV+'ı içermesi nedeniyle Apple One fiyatının arttığını da belirtti. Şirketin çeyrek gelirinin 90.1 milyar dolar, net kârının ise 20.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatalım.

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