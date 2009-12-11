Apple'dan karşı atak: Nokia'a patent ihlal davası açılıyor

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Nokia'nın Ekim ayının sonunda Apple'a iletişim teknolojileriyle ilgili 10 patentini ihlal ettiği gerekçisiyle dava açmasının ardından, Apple'da bugün yaptığı basın açıklamasıyla Finlandiya merkezli firmaya patent ihlal davası açtığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada firmanın sahip olduğu 13 patentinin Nokia tarafından ihlal ettiği iddiasıyla dava açıldığı belirtilirken, firmanın hukuk danışmanı Bruce Sewell'in "Diğer firmalar kendi teknolojilerini geliştirerek bizimle yarışmalılar, sadece bizimkileri çalarak değil" sözlerine yer verildi.

Bu 13 patentin şimdilik nelerle ilgili olduğu kesin olarak bilinmezken bunların kablosuz iletişim hakkında olması muhtemel görünüyor. Bilindiği gibi Apple, iPhone'un geliştirilme sürecinde 200'den fazla patent almıştı.