Apple'dan karşı atak: Nokia'a patent ihlal davası açılıyor

Nokia'nın Ekim ayının sonunda Apple'a iletişim teknolojileriyle ilgili 10 patentini ihlal ettiği gerekçisiyle dava açmasının ardından, Apple'da bugün yaptığı basın açıklamasıyla Finlandiya merkezli firmaya patent ihlal davası açtığını duyurdu.
Apple'dan yapılan açıklamada firmanın sahip olduğu 13 patentinin Nokia tarafından ihlal ettiği iddiasıyla dava açıldığı belirtilirken, firmanın hukuk danışmanı Bruce Sewell'in "Diğer firmalar kendi teknolojilerini geliştirerek bizimle yarışmalılar, sadece bizimkileri çalarak değil" sözlerine yer verildi.
Bu 13 patentin şimdilik nelerle ilgili olduğu kesin olarak bilinmezken bunların kablosuz iletişim hakkında olması muhtemel görünüyor. Bilindiği gibi Apple, iPhone'un geliştirilme sürecinde 200'den fazla patent almıştı.
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Bu 200 tane patent neler? Merak ettim. Büyük çoğunluğu yazılımsal patentler sanırım...
Şimdiden söyleyeyim bunlar anlaşır aralarında...
multi touch dicem ama nokia adam gibi dokunmatik yapamdıki multi touchu kullansın, kinetic scrolling olabilirmi acaba ? n97 yeni sürümünde eklenmişti.
Belki inanmayan arkadaşlar olabilir diye Steve Jobs'un bu açıklamayı yaptığı 2007'deki MacWorld'den bir resim;
Ancak maalesef bunların neler olduğunu bilmiyorum. İnternette araştırma yapmak lazım ayrıntılı.