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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın 20 Ekim'deki Mac etkinliğine günler kala; 11 inçlik "SSD Kartlı" Macbook Air yolda ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 20 Ekim'deki Mac etkinliğine günler kala; 11 inçlik
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20 Ekim'de özel bir Mac etkinliği yapacağını duyuran Apple'ın; bu etkinlikte Mac OS X 10.7'i gün yüzüne çıkaracağını kesin gözüyle bakılıyor. Peki etkinlik sadece yazılımla mı alakalı olacak ? Büyük bir ihtimalle hayır. Diğer haberimizde de belirttiğimiz gibi, özellikle dizüstü Mac'lerde Apple'ın revizyona gidebileceği de ihtimaller arasında bulunuyor.

Apple'ın 2007 yılında satışa sunduğu en ince Mac; Macbook Air de revizyon geçirmesi muhtemel olan dizüstü Mac'ler arasında yer alıyor. Bundan dolayıdır ki, gelecek nesil Macbook Air hakkında da çeşitli dedikodular daha güçlü bir şekilde dile getirilmeye devam ediyor.

AppleInsider'ın firmaya yakın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, gelecek nesil Macbook Air'in öne çıkan özellikleri şunlar olacak;

  • 13.3 inçlik Macbook Air'in yanı sıra Apple, 11.6 inçlik daha düşük fiyattan satışa sunacağı Macbook Air'i gün yüzüne çıkaracak.
  • Her iki modelde yekpara tasarıma sahip olacak iken bilgisayarların işaretleme birimleriyse, diğer dizüstü Mac'lerde olduğu gibi tek tuş tasarımında olacak.
  • Bilgisayarların en ince kısımları, USB portundan biraz daha ince olacak.

Ancak iddiaya göre yeni Macbook Air'in en ilginç özelliğiyse depolama biriminde olacak. Alıştığımız sabit sürücü ve katı hal sürücülerin aksine, Macbook Air'de "SSD Kart" ismi verilen; RAM'leri andıran ve direk cihaza gömülü olarak gelen depolama birimine yer verilecek.

Apple'ın 20 Ekim'deki Mac etkinliğine günler kala; 11 inçlik
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"K16" isimli, Nisan 2010 ayına ait Macbook Air'e ait olduğu iddia edilen prototipin içi (Ekranın boyutu olarak 10.1 inç yazılı olmasına rağmen, kaynağın cihazın 13 inç olduğunu söylediğini ekleyelim.)


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séquestre 9 yıl
Çok güzel görünüyor :) Hele SSD tadından yenmez..
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vidoko 9 yıl
çok kalın mış yavv:))
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aspirin_00 9 yıl
toshiba asus hp acer toz koklasın şimdi adamlar teknolojiyi ileri safhaya çıkarttılar biz hala hdd kullanalım adamlar ssd lerle çoşsunlar yazık bize v.1 v.1.0.0.0.0.0.0.1 v.1.0.0.0.0.0.0.2 gibi modelleri ısıtıp ısıtıp bize sunuyorlar hayret birşey mac pravo
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Androidd 9 yıl
bu apple da etkinlik hiç bitmezmi.her 2 3 ayda bir bir ürününü yenileyip duruyor: ) : )..internet sitelerinde en çok apple haberleri var yav: )....
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Batuist 9 yıl
bu ssd kartın o kadar çok avantajı olacaktır ki.. hem aladan hem güç tüketiminden dolayısı ile pil tasarrufundan, hem performanstan büyük bir artı katacaktır.. darısı diğer üreticilerin başına..
yalnız air'in tek sevmediğim yanı bir tarafının dğerinden daha ince olması.. bana göre gıcık duruyor..bir yanı kalın diğeri ise ince.. kişisel zevk meselesi.. ha birisi verse almamamı havada kaparım :)
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Kuray 9 yıl
Acaba Etkinligi gecen sefer oldugu gibi Live izleme imkanimiz olucak mi
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