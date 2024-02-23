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    Aprilia'nın şehir içi sportif scooter'ı SR 125 Türkiye'de

    Aprilia ailesinin yepyeni üyesi SR 125, şehirli mobilite ihtiyaçlarının yanı sıra Aprilia mühendisliğiyle tasarlanmış i-get motoruyla yakıt ekonomisi sağlıyor.   

    Yeni Aprilia SR 125, Türkiye pazarına şubat ayından itibaren Doğan Trend Otomotiv güvencesi ile 109.000 TL’den başlayan fiyatlarla giriş yaptı. Aprilia’nın kusursuz İtalyan tasarımını, sportiflik, yüksek performans, verimli i-get motor, LED farlar ve renkli dijital gösterge gibi yüksek teknoloji ekipmanlarla birleştiren bu model, sürüş özellikleriyle de her türlü koşulda sınıfında öncü bir sürüş dinamiği sunuyor.  

    Aprilia SR 125, özellikleriyle neler sunuyor❓🛵

    Aprilia’nın spor motosikletlerdeki tecrübesini yansıtan SR 125, İtalyan markanın yarışçı genlerinden gelen agresif hatlarıyla da kentin sokaklarında varlığını hissettiriyor. Aprilia sticker’larıyla ilk bakışta bir yarışçı olduğu anlaşılan SR 125’in şık görünümü, LED aydınlatmalarla tamamlanıyor. Yüksek aydınlatma performansına sahip LED aydınlatmalar en karanlık yollardaki sürüşlerde bile daha güvenli bir yolculuk sunuyor.

    SR 125’in yarış egzozundan ilham alınarak tasarlanan egzozunda yer alan karbon görünümlü tamamlamalar motosiklete sportif bir hava katıyor. Üç farklı renkle sunulan Aprilia SR 125, Beyaz, Gri veya Kırmızı renklerle tercih edilebiliyor.

    İleri teknoloji ile konforlu sürüş

    Yeni Aprilia SR 125 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm araç verilerini görmeyi ve kontrol etmeyi sağlayan tamamen dijital renkli gösterge ekranında SR 125’in ortalama yakıt tüketimi, ortalama hızı, maksimum hızı, kalan menzil gibi tüm değerlerinin izlenebilmesi sağlanıyor. Böylece hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda konforlu bir sürüş sağlanabiliyor.

    Hem şehirli hem de sporcu

    Aprilia SR 125, herhangi bir sürüşü zevkli ve heyecan verici hale getirmek için tasarlanmış bir model. Scooter dünyasına yeni bir heyecan katan bu yepyeni model, kullanım kolaylığı ile şehir içi ulaşımı sağlarken, sportif bir ruhu da sürücüsüne sunuyor. Sürücülerin şehrin yoğun trafiğinden kendisini kurtarması yeni Aprilia SR 125 ile çok kolay.

    Sportif karaktere sahip şasi tasarımıyla kıvrak bir sürüşe sahip olan SR 125, önde yer alan teleskopik çatalla yolu maksimum düzeyde kavrıyor. Modelin sınıfında öncü olmasını sağlayan ön taraftaki teleskopik çatal ve 14 inç çapındaki 5 kollu jantlar, değişken yol koşullarında bile güvenle ilerlenmesini sağlıyor. Modelin 14 inç çapındaki lastikleri ve kombine fren sistemi ise güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. 

    Verimlilik ve performans bir arada

    Aprilia SR 125 modelinde yer alan ve birinci sınıf performans için geliştirilen yeni nesil i-get motor, 125 cc hacmiyle kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen etkileyici bir güç üretirek SR 125’in heyecan verici bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor. Avrupa'nın önde gelen scooter geliştiricisi Piaggio Group Ar-Ge merkezinde geliştirilen bu versiyon sunduğu güç ve verimlilikle tüketicisini her koşulda memnun etmeyi başarıyor. Aprilia SR 125, 9,92 PS güç ve 9,7 Nm torka sahip yepyeni 125 cc üç valfli ve tek silindirli motor bloğuna sahip.

    Pürüzsüz güç aktarımı

    Yeni Aprilia SR 125 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bütün bu yeniliklerle donatılan modeli ortaya çıkartırken mühendisler, özellikle güçlü 125 cc’lik motorunda özel dokunuşlara da imza attı. Yeni Aprilia SR 125, ileri düzeyde Aprilia mühendisliğiyle tasarlanmış i-get motor her gaz açıldığında heyecan verici bir performans sunuyor. 3 supaplı yapısı sayesinde etkileyici bir güç üreten bu motor, pürüzsüz güç aktarımı için tasarlanmış CVT şanzımanla birlikte pratik ve eğlenceli bir sürüş deneyimi vadediyor.

    Bununla birlikte 220 mm soğutmalı CBS diskli kombine fren sistemiyle ön ve arka fren bir arada kullanılarak daha stabil bir yavaşlama sağlanıyor. Farklı yol yüzeylerine uygun desene sahip olan lastikler ise sadece pürüzsüz asfaltta değil, zorlu koşullarda da güvenliği üst basamaklara taşıyor.

    9,92 PS güç ve 9,7 Nm tork üretebilen SR 125 sürücüleri sadece şehrin yoğun trafiğinden kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda eğlenceli bir sürüşe davet ediyor. SR 125, yakıt tüketiminde de son derece ekonomik. Özellikle motosiklete yeni başlayacaklar için ideal bir model olan SR 125, uzun yıllardır motosiklet kullanıp daha kompakt bir ulaşım çözümü arayanlar için de ideal bir çözüm sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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