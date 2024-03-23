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    Anlık Bildirim

    Lamborghini 2023'te rekorları alt üst etti: 10 bin araç satışı ve 723 milyon euro kâr

    Lamborghini geçen yılki rekor satış ve finansal performansına ışık tutan bir mali rapor yayınladı. İtalyan lüks otomobil markası 2023'te ilk kez 10 binin üzerinde araç sattı.
    Lamborghini ilk kez bir yılda 10 binin üzerinde otomobil sattı Tam Boyutta Gör
    İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, 2023'te tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez 10 binin üzerinde (tam rakam 10.112) araç sattı. Bu olağanüstü performans, şirketin 2.66 milyar euro gelir elde etmesine ve 700 milyon euro'nun üzerinde kâr etmesine olanak sağladı.

    En çok satan model, 6.087 adetlik satışla Urus isimli SUV modeli oldu. Huracan 3.962 adet ve Aventador ise 63 adet satarak Urus'u takip etti. Teslimatları henüz başlamayan yeni hibrit model Revuelto listede yok. Ancak o kadar yüksek talep görüyor ki önümüzdeki iki yıl boyunca üretilecek tüm araçlar daha şimdiden satıldı.

    Lamborghini ilk kez bir yılda 10 binin üzerinde otomobil sattı Tam Boyutta Gör

    Hibrit Urus geliyor

    Lamborghini'nin geçtiğimiz yılki geliri, 2022 yılına kıyasla %12.1'lik bir artışla 2.66 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Faaliyet kârı da ilk defa 723 milyon euro olarak gerçekleşti. Kârlılık %1.3 puan artarak %27.2 ile bir başka rekor seviyeye ulaştı.

    Lamborghini ilk kez bir yılda 10 binin üzerinde otomobil sattı Tam Boyutta Gör
    Markanın yakın planları arasında hibrit Urus modelinin piyasaya sürülmesi yer alıyor. Ayrıca Automobili Lamborghini bu yıl Le Mans'ın en üst LMDh sınıfında ilk kez sahneye çıkacak. Markanın pistteki gücünü ve tutkusunu tüm dünyaya 680 beygir gücündeki hibrit yarış otomobili SC63 gösterecek. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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