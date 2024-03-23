Lamborghini 2023'te rekorları alt üst etti: 10 bin araç satışı ve 723 milyon euro kâr

Tam Boyutta Gör İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, 2023'te tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez 10 binin üzerinde (tam rakam 10.112) araç sattı. Bu olağanüstü performans, şirketin 2.66 milyar euro gelir elde etmesine ve 700 milyon euro'nun üzerinde kâr etmesine olanak sağladı.

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En çok satan model, 6.087 adetlik satışla Urus isimli SUV modeli oldu. Huracan 3.962 adet ve Aventador ise 63 adet satarak Urus'u takip etti. Teslimatları henüz başlamayan yeni hibrit model Revuelto listede yok. Ancak o kadar yüksek talep görüyor ki önümüzdeki iki yıl boyunca üretilecek tüm araçlar daha şimdiden satıldı.

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Hibrit Urus geliyor

Lamborghini'nin geçtiğimiz yılki geliri, 2022 yılına kıyasla %12.1'lik bir artışla 2.66 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Faaliyet kârı da ilk defa 723 milyon euro olarak gerçekleşti. Kârlılık %1.3 puan artarak %27.2 ile bir başka rekor seviyeye ulaştı.

Tam Boyutta Gör Markanın yakın planları arasında hibrit Urus modelinin piyasaya sürülmesi yer alıyor. Ayrıca Automobili Lamborghini bu yıl Le Mans'ın en üst LMDh sınıfında ilk kez sahneye çıkacak. Markanın pistteki gücünü ve tutkusunu tüm dünyaya 680 beygir gücündeki hibrit yarış otomobili SC63 gösterecek.

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Lamborghini ilk kez bir yılda 10 binin üzerinde otomobil sattı