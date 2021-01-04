Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi

2021 yılına giriş yapmamızın ardından MTV dahil bazı vergi ve harçların yanı sıra trafik cezaları yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında zamlanmıştı. Zam sırası araç muayene ücretlerine geldi.
Halihazırda fazla olması sebebiyle tartışılan araç muayene ücretleri, 2021'den itibaren otomobiller için 342,20 TL'den 372,88 TL'ye yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti ise 462,56 TL'den 503,86 TL'ye çıkmış durumda.
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Gelen zamla birlikte traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 174,64 TL'den 189,98 TL'ye çıkarılmış durumda. Geçtiğimiz yıl 80 TL olan egzoz muayene ücreti ise 2021'de 90 TL olarak ödenecek.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Şu kardeşe yetkiyi verdik, enflasyonla, dolarla, işsizlikle nasıl uğraşılıyor hep birlikte görüyoruz.