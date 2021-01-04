Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi

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2021 yılına giriş yapmamızın ardından MTV dahil bazı vergi ve harçların yanı sıra trafik cezaları yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında zamlanmıştı. Zam sırası araç muayene ücretlerine geldi.

Halihazırda fazla olması sebebiyle tartışılan araç muayene ücretleri, 2021'den itibaren otomobiller için 342,20 TL'den 372,88 TL'ye yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti ise 462,56 TL'den 503,86 TL'ye çıkmış durumda.

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Gelen zamla birlikte traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 174,64 TL'den 189,98 TL'ye çıkarılmış durumda. Geçtiğimiz yıl 80 TL olan egzoz muayene ücreti ise 2021'de 90 TL olarak ödenecek.

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