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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi

    TÜVTÜRK resmi sitesini güncelleyerek 2021 araç muayene ücretlerini paylaştı. Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında zamlandı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    149

    Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi
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    2021 yılına giriş yapmamızın ardından MTV dahil bazı vergi ve harçların yanı sıra trafik cezaları yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında zamlanmıştı. Zam sırası araç muayene ücretlerine geldi.

    Halihazırda fazla olması sebebiyle tartışılan araç muayene ücretleri, 2021'den itibaren otomobiller için 342,20 TL'den 372,88 TL'ye yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti ise 462,56 TL'den 503,86 TL'ye çıkmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV"

    Gelen zamla birlikte traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 174,64 TL'den 189,98 TL'ye çıkarılmış durumda. Geçtiğimiz yıl 80 TL olan egzoz muayene ücreti ise 2021'de 90 TL olarak ödenecek.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Starrk35 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başkanlık sistemiyle uçuyoruz !
    Şu kardeşe yetkiyi verdik, enflasyonla, dolarla, işsizlikle nasıl uğraşılıyor hep birlikte görüyoruz.
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    AsalSayı11 5 gün ( Mesaj Silindi )
    462₺ haram zıkkım olsun
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    tekin91 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aldiginiz para haram olsun. Farları frenleri camsuyunu yakit kacirma varmi vs kontrol edip bu kadar para aliyorlar. Neymis kontrol ediliyo ulan zaten arac sahibi kontrol ediyo bi sorun varsa sanayiye gidip hallediyo Allah belanizi versin
    Aldiginiz para haram olsun. Farları frenleri camsuyunu yakit kacirma varmi vs kontrol edip bu kadar para aliyorlar. Neymis kontrol ediliyo ulan zaten arac sahib...
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    4 Yanıt Yanıtla +119
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    Yorumlar (96) Yorum Yaz Forumda Gör
    Böcekli sümük 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önümüzdeki aylarda ilk defa muayeneye gideceğim. Egzoz muayenesi de olması gerekiyor mu, o da mı 2 yılda bir? Aynı yerde mi oluyor, başka istasyon servis vs mi var? ?
    Emisyon değerini karşılamazsa ceza varmış, bu durum trafik polisi yakalarsa mı geçerli, yoksa tüvtürkteki ölçümde ceza yazılır mı?
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    eroll (Erol Simaiş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine de Trafikte bir sürü teknik arıza dolu araç var..Bu kadar paraya bari bir doğru tespit yapılabilse...
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    saint42 2 gün ( Mesaj Silindi )
    zehir zıkkım olsun inşallah paraya bak servise gidiyorum adam 4 litre yağ hava filtresi yağ filtresi polen filitresini değiştiriyor bide motoru güzelce temizliyor o kadar para almıyor.
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    -dehşet- (can ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücrete zam yap oyları topla, orta direğe sapla paraları topla. Ne güzel denklem kurmuşlar. Misss.
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    mufettis74 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yıl 2021 olmuş ıstasyonlarda kredi kartı veya banka kartı gecmısyor nakıt parayla çalışıyorlar.haberınız olsun.
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    Jollyjokerz (Meriç Basancı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir poh yapmadan para kazanan kurumlardan bir tanesi. 90Bin KM'deki ticari arabamı sırf her sene gidip bunlara zükülmiyim diye sattım gidip binek araba aldım. Çünkü gerçekten güzel saplıyolar her sene.
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    trlonely (Melikşah Demirci) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Keyif çayı dağıtıyorlar mı acaba muayenede
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    eryclk (eray çelik) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Muayene ücretleri, köprü geçiş ücretleri, ücretli yollar... Yap işlet devret ile yapılan bu hizmetlerin sürdürülebilir bir tarafı yok. Kamulaştırılması gerekir.
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    geberit 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç özelleştirmeyeceklerdi bu muayeneyi özel firma eline geçirdi ilk 5 sene canım cicim sonra başladı yerleştirmeye ,özel firmanın insafı olmaz bu ne biçim rekabet.
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    Deadwood (Kazım ***********) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Devlet diyor ki trafiğe çıktığın araç güvenli olacak hay hay başımız üstüne lakin bu güvenli mi değil mi diye ben bakıcam ona da hay hay birde güvenlimi diye baktım diye senden 475 tl para alıcam..İşte burda dur derler adama. Madem sosyal devlet anlayışı varsa buradan 1 kuruş para almaman gerekiyor. Zaten vatandaş bindiği araç için bile bir sürü vergi veriyor (zorunlu tuttuğun sigorta vs de cabası) Hadi diyelim orda adam çalıştırıyorum masrafı var vs vs o zaman 30-40 TL gibi bir para al zaten misliyle çıkartırsın istasyonların masrafını.. Ama amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek malesef.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    2021 araç muayene ücretleri, tüvtürk ve
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