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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

    2007'de Çinli SAIC bünyesine geçen İngiliz otomotiv üreticisi MG, Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'ye geliyor. Satılacak ilk model olan ZS EV'nin teslimatları mayıs ayında başlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

    2020'de hareketli bir yıl geçiren Türkiye otomotiv sektörü bu yıl daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Yeni yılın ilk sürprizlerinden biri de İngiliz otomotiv üreticisi MG'nin Türkiye'ye gelmesi oldu.

    Doğan Holding şirketlerinden Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan MG'nin satışa sunacağı ilk araç ZS EV isimli yüzde 100 elektrikli bir SUV model olacak. Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    Hedef Türkiye'de üretim yapmak

    "Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz bulunuyor. İlerleyen dönemde Türkiye'de MG fabrikası kurarak, Avrupa pazarlarına ihracat yapma hayalimiz var."

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    Ayrıca Bkz. "Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder""

    Dağtekin, MG'nin benzinli modellerini de satışa sunacaklarını kaydederek, 2022’de sedan modelleri hem benzinli hem elektrikli seçenekler ile bayilere getireceklerini belirtti.

    MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

    MG ZS EV özellikleri

    Türkiye'de satılacak ilk model olan MG ZS EV isimli SUV model sade tasarımıyla dikkat çekiyor. 143 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor. 44.5 kWh'lık lityum iyon bataryadan beslenen ZS EV, WLTP'ye göre karma kullanımda 263 kilometre, şehir içi kullanımda ise 372 kilometre menzil sunuyor.

    Test için 5 adet MG ZS EV modelinin getirildiği belirtilirken, otomobilin satış fiyatının da şubat ayında belli olacağı ifade ediliyor. MG ZS EV, geçtiğimiz yılki çarpışma testlerinde Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarmıştı. İngilitere'de satılan MG ZS EV'nin başlangıç fiyatı - 3 bin pound teşvik ile birlikte - 25 bin 495 pound'dan başlıyor.

    2007'den bu yana Çinli SAIC bünyesinde

    1924'ten bu yana otomotiv üretimi gerçekleştiren MG, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alınmıştı. 2007 yılında ise bu sefer Nanjing Automobile Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alındı. Böylece İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu. Bu kapsamda Türkiye'ye gelecek araçların Çin'de üretildiğini de belirtelim.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Önden Mazda
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    basartenk (basar tenk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadan reno
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    350 ye kadar ben de alabilirim. Büyük şehirlerde servis sorunu olmazsa, güzel satabilir
    1 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 3 gün ( Mesaj Silindi ) xxl567
    Hocam 4 sene firen balatası değiştirmeyen Tesla sahipleri var. Zaten Servis bakımlarıda yılda 1 onda da genel kontrol yapılıyor, batarya soğutma sıvısı değişiyor ve klimanın filtresi değiştiriliyor.. Kaza yapmadığınız sürece servise neredeyse ihtiyacı olmayacağını varsayabiliriz elektrikli arabaların ama şuanda MG'nin 81 ilde servisi olacağını sanmıyorum zaten büyük ihtimalle ülkenin batısı şarj istasyonu bakımından iyi olduğu için batı kesimdeki insanlar alacaktır.
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    AfyonumuFünyeylePatlattm (Hz.İzzet ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be.. yılların rover grubunun haline bak. İngiliz markalarının her biri farklı yerlere dağıldı gitti. Şu markalardan birini alamadık ya zamanında ülkecek.

    Çinliler de her zaman yaptıkları gibi b.kunu çıkarmışlar, bir zamanlar ingiliz centilmenlerinin elit markası ne hallere düşmüş. Zerre ingiliz esintisi kalmamış.şöyle bir baktım da MG marka pikap bile yapmışlar.

    Ama gelmeli, rekabet her zaman iyidir. EV yaygınlaştıkça böyle farklı markaları daha göreceğiz gibi.
    Yanıtla +3
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    muratozgulz (Murat Özgül) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    HS ve bu modelin 1.0 benzinli versiyonu düzgün bir fiyatlandırmayla gelirse ciddi alternatif olabilirler. Özellikle 6 ileri tam otomatik vites cam tavan ve full donanımıyla ZS modeli 190-200 bin lira gibi bir fiyatlandırmayla güzel bir pazar payı kapabilir. HS modelinin otomatik vitesinin başlangıç fiyatını da 230 bin lirada tutabilirlerse ciddi satış rakamlarına ulaşabilirler.
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    aserkang (Ahmet Serkan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu anki duruma göre 250 civarı olmalı ki, insanlar cesaret edip alsın. Diğer türlü bal toplar.
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    RocknRoll@ 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu an geely gelse satış yapar yalnız onun sıkıntısı da gümrük birliğine takılır.
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    Ben sero 5 gün ( Mesaj Silindi )
    400k buradaki fiyatı. Çin markasına o parayı kimse vermez. En son geely gelmişti çok ucuzdu. Patladı gitti tabiiki.



    Emme 200k ya gelirse millet clio mu polo mu bu mu diye ciddi hesap yapar. Passat parasına kimse almaz
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    19can84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ingiltere'de kdv %20, ötv yok,

    burada %18 kdv, 163 hp'ye kadar elektrikli araçlarda %4 ötv var.

    Bu araçın ingiltere'de 28.500 pound liste fiyatı var.

    burada 292 bin gibi bir fiyata rahatlıkla satılabilir durumda.

    ful versiyonu da 310 bin gibi bir şey oluyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    MG hangisiydi la?
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    ozmenakif (Akif Özmen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Temiz 400 bini var
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    Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla 300k tl aşağısına gelirse ilk alan olurum.
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    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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