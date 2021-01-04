MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

2020'de hareketli bir yıl geçiren Türkiye otomotiv sektörü bu yıl daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Yeni yılın ilk sürprizlerinden biri de İngiliz otomotiv üreticisi MG'nin Türkiye'ye gelmesi oldu.
Doğan Holding şirketlerinden Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan MG'nin satışa sunacağı ilk araç ZS EV isimli yüzde 100 elektrikli bir SUV model olacak. Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
Hedef Türkiye'de üretim yapmak
"Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz bulunuyor. İlerleyen dönemde Türkiye'de MG fabrikası kurarak, Avrupa pazarlarına ihracat yapma hayalimiz var."İlginizi Çekebilir Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Dağtekin, MG'nin benzinli modellerini de satışa sunacaklarını kaydederek, 2022’de sedan modelleri hem benzinli hem elektrikli seçenekler ile bayilere getireceklerini belirtti.
MG ZS EV özellikleri
Türkiye'de satılacak ilk model olan MG ZS EV isimli SUV model sade tasarımıyla dikkat çekiyor. 143 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor. 44.5 kWh'lık lityum iyon bataryadan beslenen ZS EV, WLTP'ye göre karma kullanımda 263 kilometre, şehir içi kullanımda ise 372 kilometre menzil sunuyor.
Test için 5 adet MG ZS EV modelinin getirildiği belirtilirken, otomobilin satış fiyatının da şubat ayında belli olacağı ifade ediliyor. MG ZS EV, geçtiğimiz yılki çarpışma testlerinde Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarmıştı. İngilitere'de satılan MG ZS EV'nin başlangıç fiyatı - 3 bin pound teşvik ile birlikte - 25 bin 495 pound'dan başlıyor.
2007'den bu yana Çinli SAIC bünyesinde
1924'ten bu yana otomotiv üretimi gerçekleştiren MG, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alınmıştı. 2007 yılında ise bu sefer Nanjing Automobile Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alındı. Böylece İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu. Bu kapsamda Türkiye'ye gelecek araçların Çin'de üretildiğini de belirtelim.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Çinliler de her zaman yaptıkları gibi b.kunu çıkarmışlar, bir zamanlar ingiliz centilmenlerinin elit markası ne hallere düşmüş. Zerre ingiliz esintisi kalmamış.şöyle bir baktım da MG marka pikap bile yapmışlar.
Ama gelmeli, rekabet her zaman iyidir. EV yaygınlaştıkça böyle farklı markaları daha göreceğiz gibi.
Emme 200k ya gelirse millet clio mu polo mu bu mu diye ciddi hesap yapar. Passat parasına kimse almaz
burada %18 kdv, 163 hp'ye kadar elektrikli araçlarda %4 ötv var.
Bu araçın ingiltere'de 28.500 pound liste fiyatı var.
burada 292 bin gibi bir fiyata rahatlıkla satılabilir durumda.
ful versiyonu da 310 bin gibi bir şey oluyor.
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