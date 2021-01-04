MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

2020'de hareketli bir yıl geçiren Türkiye otomotiv sektörü bu yıl daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Yeni yılın ilk sürprizlerinden biri de İngiliz otomotiv üreticisi MG'nin Türkiye'ye gelmesi oldu.

Doğan Holding şirketlerinden Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan MG'nin satışa sunacağı ilk araç ZS EV isimli yüzde 100 elektrikli bir SUV model olacak. Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Hedef Türkiye'de üretim yapmak

"Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz bulunuyor. İlerleyen dönemde Türkiye'de MG fabrikası kurarak, Avrupa pazarlarına ihracat yapma hayalimiz var."

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Dağtekin, MG'nin benzinli modellerini de satışa sunacaklarını kaydederek, 2022’de sedan modelleri hem benzinli hem elektrikli seçenekler ile bayilere getireceklerini belirtti.

MG ZS EV özellikleri

Türkiye'de satılacak ilk model olan MG ZS EV isimli SUV model sade tasarımıyla dikkat çekiyor. 143 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor. 44.5 kWh'lık lityum iyon bataryadan beslenen ZS EV, WLTP'ye göre karma kullanımda 263 kilometre, şehir içi kullanımda ise 372 kilometre menzil sunuyor.

Test için 5 adet MG ZS EV modelinin getirildiği belirtilirken, otomobilin satış fiyatının da şubat ayında belli olacağı ifade ediliyor. MG ZS EV, geçtiğimiz yılki çarpışma testlerinde Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başarmıştı. İngilitere'de satılan MG ZS EV'nin başlangıç fiyatı - 3 bin pound teşvik ile birlikte - 25 bin 495 pound'dan başlıyor.

2007'den bu yana Çinli SAIC bünyesinde

1924'ten bu yana otomotiv üretimi gerçekleştiren MG, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alınmıştı. 2007 yılında ise bu sefer Nanjing Automobile Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alındı. Böylece İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu. Bu kapsamda Türkiye'ye gelecek araçların Çin'de üretildiğini de belirtelim.

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