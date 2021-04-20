Aralarında Sahibinden, Yemeksepeti, Trendyol ve Getir'in bulunduğu 32 şirkete soruşturma

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Rekabet Kurumu aralarında ülkemizin ünlü teknoloji şirketlerinin de bulunduğu 32 şirket hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmada çalışan maaşları ve zorlu çalışma koşullarına ilişkin hususlar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada"

Soruşturma açılan şirketler arasında Sahibinden, Yemeksepeti, Getir, Peak, Çiçek Sepeti, n11, Trendyol, Google, Migros, Logo Yazılım, Veripark gibi önemli firmalar bulunuyor. Soruşturma açılan şirketlerin tamamı şunlar:

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.,

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.,

Migros Ticaret A.Ş.,

Getir Perakende Lojistik A.Ş.

Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.,

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.,

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.,

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.,

Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.,

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.

Commencis Teknoloji A.Ş.,

Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş.,

Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.,

41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş.,

Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş.,

Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.,

Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş.,

NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.,

Veripark Yazılım A.Ş.,

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.,

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.,

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş.,

Mobven Teknoloji A.Ş., Pizza Restaurantları A.Ş.,

Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş.,

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.,

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İş Gıda A.Ş.,

Rekabet Kurumu bu şirketlerdeki çalışan ücretlerini, çalışma koşulları ve baskıları inceleyecek. İşgücü piyasasına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak. İhlal tespit edilmesi durumunda para cezası uygulanacak.

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