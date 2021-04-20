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    Aralarında Sahibinden, Yemeksepeti, Trendyol ve Getir'in bulunduğu 32 şirkete soruşturma

    Rekabet Kurumu yerli teknoloji, yazılım ve e-ticaret şirketlerine soruşturma başlattı. Çalışanların maaşları ve çalışma koşulları incelenecek.
    20 Nisan 2021, 15:10 (Güncellendi, 51 dk.)
    1,9b
    164
    17
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Aralarında Sahibinden, Yemeksepeti, Trendyol ve Getir'in bulunduğu 32 şirkete soruşturma
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    Rekabet Kurumu aralarında ülkemizin ünlü teknoloji şirketlerinin de bulunduğu 32 şirket hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmada çalışan maaşları ve zorlu çalışma koşullarına ilişkin hususlar yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada"

    Soruşturma açılan şirketler arasında Sahibinden, Yemeksepeti, Getir, Peak, Çiçek Sepeti, n11, Trendyol, Google, Migros, Logo Yazılım, Veripark gibi önemli firmalar bulunuyor. Soruşturma açılan şirketlerin tamamı şunlar:

    • Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.,
    • Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.,
    • Migros Ticaret A.Ş.,
    • Getir Perakende Lojistik A.Ş.
    • Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.,
    • Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.,
    • DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.,
    • Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.,
    • Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.,
    • Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
    • Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.
    • Commencis Teknoloji A.Ş.,
    • Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş.,
    • Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti.,
    • Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.,
    • 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş.,
    • Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş.,
    • Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.,
    • Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş.,
    • NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.,
    • Veripark Yazılım A.Ş.,
    • Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.,
    • Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.,
    • Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
    • Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
    • Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş.,
    • Mobven Teknoloji A.Ş., Pizza Restaurantları A.Ş.,
    • Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş.,
    • Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.,
    • TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İş Gıda A.Ş.,

    Rekabet Kurumu bu şirketlerdeki çalışan ücretlerini, çalışma koşulları ve baskıları inceleyecek. İşgücü piyasasına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak. İhlal tespit edilmesi durumunda para cezası uygulanacak.



    https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/isgucu-piyasasina-yonelik-centilmenlik-a-d8bc3379bea1eb11812e00505694b4c6
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K Karbon 12 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiyenin en büyük 32 firması aynı anda soruşturmalıksa önce Rekabet Kurumu kendisine soruşturma açmalı.

    3000 sürücü kursuna soruşturma...
    15 otomotiv üreticisine soruşturma...

    Böyle başlıklar normal değil. Rutin denetim görevini yapmayıp işi kabarık göstermeye çalışıyorlar.
    Türkiyenin en büyük 32 firması aynı anda soruşturmalıksa önce Rekabet Kurumu kendisine soruşturma açmalı. 3000 sürücü kursuna soruşturma...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
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    Yanfo (Yvz ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Süreç:

    Rekabet Kurumu soruşturma açar.
    Soruşturma sonunda firmalara ceza kesilir.
    Ceza alan şirketler bu cezayı öder.
    Ve sömürge sistemi, bir sonraki soruşturmaya kadar aynı şekilde devam eder.
    Süreç: Rekabet Kurumu soruşturma açar. Soruşturma sonunda firmalara ceza kesilir. Ceza alan şirketler bu cezayı öder. Ve sömürge sistemi, bir so...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    bursalıtimsah (... ..) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Negüzel hepsini incelesin
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Siz cok para kazandiniz bize birazini verin sorusturmasi bence.
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    M MiLLETiNVEKiLi 32 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de çalışma koşulları giderek kötüleşecek. Bunun böyle olacağını yazdık zaten daha da kötü olacak... Bunun nedeni firma sahiplerinin kötü karakterde olması değil. Bunun nedeni sosyalist sistemi ayakta tutmak için özel sektörün vahşi kapitalizme zorlanmasıdır. Bu sene kurumlar vergisi %25 oldu seneye %23 olacak KDV ÖTV dışında erken emeklilik, emeklilik ikramiyesi , TL'nin değer kaybının gelir vergisini artırması gibi pek çok şey firmaların büyümesini yeni firmaların çıkmasını engelleyen şeyler...



    Çalışanlar için belki iyi gibi görünebilir ama işsizler için iş bulmalarını zorlaştıran uygulamaların sonuçları bunlar. Kurumlar vergisi %25 oldu bana ne ÖTV geldi bana ne denilebilir ama işte senin zam almanı yada yüksek maaşla iş bulmanı engelleyen şeyler bu tip vergilerdir
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    K kbere (Önder D) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) MiLLETiNVEKiLi
    Sosyalist sistemi ayakta tutmak için özel sektörün vahşi kapitalizme zorlanması? Güzel kafa. Kapitalizm zaten vahşidir. Türkiyede sosyalizm olduğunu sanıyorsan da sosyalizmin ne olduğunu bilmiyorsun. Devlet kapitalizmi ile karıştırıyorsun diyeceğim ama Türkiyede o da yok. Türkiyede en acımasız haliyle vahşi kapitalizm var ve vahşi kapitalizmi ayakta tutmak için devlet işletmelerin arkasında duruyor.
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    Yanfo (Yvz ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Süreç:

    Rekabet Kurumu soruşturma açar.
    Soruşturma sonunda firmalara ceza kesilir.
    Ceza alan şirketler bu cezayı öder.
    Ve sömürge sistemi, bir sonraki soruşturmaya kadar aynı şekilde devam eder.
    Yanıtla +4
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    SuperVisör (mahir cam) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    ssk yapmıyorlar textil harici ssk yapmıyor nerde bu devlet ay çiçek yağ almış başını gitmiş nerde bu denetleme kurulu.
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    cin83ali (Mehmet Ali KARAGÜLLE) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu cezalar bu şirketler için çerez parası olacak ama neyse
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    tolga_3838 (tolga tiftik) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu yerinde oldu işte
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    cinematic (Uzak Uzak ) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Trendyol ve N11 listede olduğu halde adı neden geçmiyor merak ediyorum. Özellikle Trendyol un çalışma koşulları ile ilgili çok dedikodu var..
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    K kayamtky 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fabrika çalışanlarını da böyle denetliyor musunuz acaba ?
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    K Karbon 12 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiyenin en büyük 32 firması aynı anda soruşturmalıksa önce Rekabet Kurumu kendisine soruşturma açmalı.

    3000 sürücü kursuna soruşturma...
    15 otomotiv üreticisine soruşturma...

    Böyle başlıklar normal değil. Rutin denetim görevini yapmayıp işi kabarık göstermeye çalışıyorlar.
    Yanıtla +10
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