Rekabet Kurumu, Sahibinden'e soruşturma açtı

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Sahibinden.com’a soruşturma başlattı. Soruşturma süresinde Sahibinden.com’un bazı uygulamalarına geçici tedbir kararı verilerek düzenleme yapılması istendi.

Rekabet Kurumu, sektördeki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek için Sahibinden’e soruşturma başlattığını duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada Sahibinden’in araç satış sektöründe elde ettiği kullanıcı verilerini, online ikinci el araç-alım satım hizmetleri pazarında kullandığı ve Otobid hizmetine ilişkin Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği inelenecek.

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Geçici tedbir kararı alındı

Ön araştırma sürecinde Sahibinden’in veri birleştirme politikaları incelenerek elde edilen veri birleştirme davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında rekabetin ihlal edildiğini gösteren "ciddi bulgular" elde edildi. Bu nedenle nihai karar verilinceye kadar platformda üç farklı değişiklik yapılması için geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Sahibinden.com’un şunları yapması istendi:

Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması,

İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi,

Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması istendi.

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