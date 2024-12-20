Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti hakkındaki kararını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu 2024’ün Ocak ayında Çiçeksepeti platformuna soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Ciceksepeti.com’daki hizmetlerin üçüncü taraf satıcılarına kapatılması ve Çiçeksepeti bayilerine yönelik avantajlar sağlanması gibi rekabeti ihlal eden unsurlar incelendi.

Kurul kararıyla Çiçeksepeti platformunda çiçek ve yenilenebilir çiçek kategorilerinde üçüncü taraf satıcılarının satıcı olarak faaliyet göstermesine imkan tanındı. Böylelikle belirli koşulları sağlayan tüm çiçekçiler Çiçeksepeti’ne başvurarak platformda çiçek satabilecek. Çiçeksepeti, Rekabet Kurumuna haksız rekabete yol açan uygulamaların durdurulması için taahhüt metni sundu. Taahhüt metni, Kurul tarafından kabul edildi.

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Çiçeksepeti ayrıca platformdaki arama sıralamalarında çeşitli değişiklikler yapacak. Sıralamada para karşılığında yukarı listelenen ürünler için “Satıcının Seçimi” benzeri bir ibare kullanılacak. Ayrıca arama sonuç ekranında tüketicilere belirli kriterlere (önerilen sıralama, pahalıdan ucuza, ucuzdan pahalıya, en çok favorilenenler, en çok değerlendirilenler, en yeniler, en çok satanlar) göre sıralama yapma imkanı sunulacak.

Çiçeksepeti tarafından sunulan nihai taahhüt metninde;

Çiçek ve yenilebilir çiçek (bonnyfood) kategorilerinde belirli koşulları sağlayan üçüncü taraf satıcıların, talep etmeleri durumunda, Çiçeksepeti platformunda üçüncü taraf satıcı olarak faaliyet gösterebileceği,

Çiçeksepeti tarafından platformda arama sonuçlarında şeffaflığı sağlamak üzere arama sıralamasına etki eden temel parametrelerin üçüncü taraf satıcılara duyurulacağı, ayrıca arama sonuçlarında bedel karşılığı üst konuma yerleştirilen ürünler için “Satıcının Seçimi” benzeri bir ibare kullanılacağı ve arama sonucu ekranında tüketicilere belirli kriterlere (önerilen sıralama, pahalıdan ucuza, ucuzdan pahalıya, en çok favorilenenler, en çok değerlendirilenler, en yeniler, en çok satanlar) göre sıralama yapma imkânı sunulacağı

ifade ediliyor.

Söz konusu taahhütler Çiçeksepeti tarafından daha önce pazaryeri modelinde faaliyet gösteren üçüncü taraf satıcılara elektronik posta yoluyla bildirilecek ve Çiçeksepeti'nin çiçek ve bonnyfood kategorilerinde aracılık faaliyeti yapmaya başladığı bilgisi gerekli nitelikleri karşılayan üçüncü taraf satıcılara, satıcıların erişebildiği panel üzerinden duyurulacaktır. Çiçeksepeti sunulan taahhütleri 90 gün içerisinde hayata geçirecek ve 2 yıl boyunca geçerli olacak.

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Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti hakkındaki kararını açıkladı