Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada

Tam Boyutta Gör

2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Nisan ayında ebeveynler, bekar kadınlar, bekar erkekler ve 50 yaş üstü bireyleri baz alan bir araştırmaya imza attı. arabam.com, 2548 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyerek, ortaya çıkan istatistikleri paylaştı.

Araştırmaya göre tüketicilerin otomobil sahibi olmamalarının en büyük nedeni - sürpriz olmayan bir şekilde - %57,8 oranı ile bütçe yetersizliği. Otomobili olan tüketicilerin %64,4’ü ise imkanı olsa aracını değiştirmek istediğini söylüyor. Aracını değiştirmek isteyenlerin çoğunluğu ise daha üst segment araçları kullanmak istediği için aracını değiştirmek istiyor. Tüketicilerin hayallerindeki otomobil ise %20,3 oranı ile Mercedes.

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre ankete katılan kişilerin demografik bilgileri şöyle:

İlginizi Çekebilir

Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları

Anket katılımcılarının %64,4’ü araç sahibi iken %35,6’sı araç sahibi değil. Otomobil sahibi olmama sebepleri sorulduğunda kişilerin %57,8’i bütçesinin yeterli olmamasını gerekçe gösterdi. Katılımcıların %19,1’i toplu taşımanın ihtiyaçlarını karşıladığı için, %12,8’i otomobil almak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ettiği için, %10,3’ü ise ehliyeti olmadığı için araç sahibi olmadığını söyledi. Özellikle bekar kadınlar, bekar erkekler ve ebeveyn olmayan evliler, aracı olmayan en büyük kesimi oluşturuyor ve gerekçe olarak bütçe yetersizliğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Aracı olan tüketicilere hangi marka araçlara sahip olduklarını sorduğumuzda en çok verilen cevaplar sırasıyla Renault, Fiat, Ford, Hyundai oldu. Ayrıca tüketicilerin %64,4’ü imkanı olsa aracını değiştirmek istiyor, tüketicilerin %35,6’sı ise aracından memnun ve aracını değiştirmek istemiyor.

Aracını değiştirmek isteyen tüketicilere bunun sebebi sorulduğunda ise %24,1’i üst segment araç kullanmak istediğini söylüyor. Tüketicilerin %18,9’u daha güvenilir bir araç istediği için, %17,5’i yatırım amaçlı daha üst model ile değiştirmek istediği için, %14,9’u daha düşük kilometreli bir araç ile değiştirmek istediği için, %14,8’i ileride daha geniş bir aile olmayı düşündüğü için, %9,8’i ise aracını uygun bütçeli bir araç ile değiştirip kalan nakiti masraflara harcamak istediği için aracını değiştirmek istiyor.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi"

Evliler ve evli olup ebeveyn olan katılımcılar daha geniş bir aile kurmayı düşündüğü için, daha geniş araç ile aracını değiştirmek istiyor. Bekar kadınlar ve bekar erkekler ise yatırım amacı ile üst model araç istiyor ve daha üst model araçlara binmeyi tercih ettiği için aracını değiştirmek isteyeceğini söylüyor.

Tüketicilerin hayallerindeki araç sorulduğunda ise sırasıyla verilen yanıtlar şu şekilde: Mercedes, Volkswagen, BMW, Volvo, Lamborghini, Ferrari, Tesla, Toyota, Ford, Fiat, Audi, Honda ve Hyundai.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.