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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada

    Tüketicilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini etkileyen faktörlere ışık tutmayı amaçlayan arabam.com, 2548 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi.
    20 Nisan 2021, 15:00 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada
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    2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Nisan ayında ebeveynler, bekar kadınlar, bekar erkekler ve 50 yaş üstü bireyleri baz alan bir araştırmaya imza attı. arabam.com, 2548 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyerek, ortaya çıkan istatistikleri paylaştı.

    Araştırmaya göre tüketicilerin otomobil sahibi olmamalarının en büyük nedeni - sürpriz olmayan bir şekilde - %57,8 oranı ile bütçe yetersizliği. Otomobili olan tüketicilerin %64,4’ü ise imkanı olsa aracını değiştirmek istediğini söylüyor. Aracını değiştirmek isteyenlerin çoğunluğu ise daha üst segment araçları kullanmak istediği için aracını değiştirmek istiyor. Tüketicilerin hayallerindeki otomobil ise %20,3 oranı ile Mercedes.

    arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre ankete katılan kişilerin demografik bilgileri şöyle:

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    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada

    Anket katılımcılarının %64,4’ü araç sahibi iken %35,6’sı araç sahibi değil. Otomobil sahibi olmama sebepleri sorulduğunda kişilerin %57,8’i bütçesinin yeterli olmamasını gerekçe gösterdi. Katılımcıların %19,1’i toplu taşımanın ihtiyaçlarını karşıladığı için, %12,8’i otomobil almak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ettiği için, %10,3’ü ise ehliyeti olmadığı için araç sahibi olmadığını söyledi. Özellikle bekar kadınlar, bekar erkekler ve ebeveyn olmayan evliler, aracı olmayan en büyük kesimi oluşturuyor ve gerekçe olarak bütçe yetersizliğini belirtiyor.

    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada
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    Aracı olan tüketicilere hangi marka araçlara sahip olduklarını sorduğumuzda en çok verilen cevaplar sırasıyla Renault, Fiat, Ford, Hyundai oldu. Ayrıca tüketicilerin %64,4’ü imkanı olsa aracını değiştirmek istiyor, tüketicilerin %35,6’sı ise aracından memnun ve aracını değiştirmek istemiyor.

    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada

    Aracını değiştirmek isteyen tüketicilere bunun sebebi sorulduğunda ise %24,1’i üst segment araç kullanmak istediğini söylüyor. Tüketicilerin %18,9’u daha güvenilir bir araç istediği için, %17,5’i yatırım amaçlı daha üst model ile değiştirmek istediği için, %14,9’u daha düşük kilometreli bir araç ile değiştirmek istediği için, %14,8’i ileride daha geniş bir aile olmayı düşündüğü için, %9,8’i ise aracını uygun bütçeli bir araç ile değiştirip kalan nakiti masraflara harcamak istediği için aracını değiştirmek istiyor.

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    Evliler ve evli olup ebeveyn olan katılımcılar daha geniş bir aile kurmayı düşündüğü için, daha geniş araç ile aracını değiştirmek istiyor. Bekar kadınlar ve bekar erkekler ise yatırım amacı ile üst model araç istiyor ve daha üst model araçlara binmeyi tercih ettiği için aracını değiştirmek isteyeceğini söylüyor.

    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada

    Tüketicilerin hayallerindeki araç sorulduğunda ise sırasıyla verilen yanıtlar şu şekilde: Mercedes, Volkswagen, BMW, Volvo, Lamborghini, Ferrari, Tesla, Toyota, Ford, Fiat, Audi, Honda ve Hyundai.

    Tüketicinin otomobil sahibi olmama sebepleri arasında bütçe yetersizliği ilk sırada



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    P pro-üye (olcay parlak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hadi yaa.. ben model beğenmediklerinden sanmıştım.. şaşırıdm.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kordexa 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel arabalara sahip olamamayı "bütçe yetersizliği" olarak düşünmeyin



    Bütçe yetersizliği sonuçtur.



    Kafayı kaldırıp bunun sebeplerine bakılmadığı ve sorgulanmadığı sürece sonuçlara bakmak oyalanmacadır.



    Fabrikaları satılan , üretmeyen, vergileri şatafata ve saraylara harcanan, çılgın manyak projelere gereksiz harcamalar yapan; uçuk kaçık yolcu, hasta, geçiş garantili projelere ve neydüğü belirsiz derneklere vakıflara oluk gibi para akıtan, döviz kurunu sabit tutmak için rezervleri eriten, yedikçe acıkan bir güruhu beslemek zorunda olan Papua Yeni Gine ülkesinde;



    e yani elbette yük halkın üstüne binecek, elbette a dan z ye her ürüne deli dumrul vergileri geldiğinde alım gücünün insani şartlarda olmasını beklemek polyannacılık olacak.



    Bundan doğal ne var



    Neyseki hamdolsun Türkiye'de fiyatlar çok ucuz. Kaldırımlarda park edecek yer yok, caddeler lüks arabalardan geçilmiyor, sınırlı sayıda gelen sıfır arabaları galeriler kaptığı için araba bayilerinde araç yok diye övünebiliriz, herkeşin elinde beş bin liralık telefon var, eskiden evlerde fırın yoktu, eskiden düp ve yağ guyruğu vardı, otoparklarda yer yok, benzinliklerde sıra var, forumun araba bölümü çok aktif ....





    Patetes ve soğan ile
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben asgari ücretli çalışanım 100 kmde 50 litre yakıt tüketen mercedese binip hergün 80 km yol yapabiliyorum.
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyiki butceleri yok, her ceyrek otomobil satislari rekor kiriyor, sokaklarda aksamlari arac parkedecek yer bulamiyorsun kapanin elinde kaliyor.



    Simdi bir de pandemi geldi bir bayiye git 4 aydan basliyor bekleme sureleri..
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayalimdeki araç passat
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    P pro-üye (olcay parlak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hadi yaa.. ben model beğenmediklerinden sanmıştım.. şaşırıdm.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) pro-üye
    Başka da yoruma gerek yok bu konunun altına.Herkes beğensin geçsin.Eyv.
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