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Araştırma: Amerika'daki kullanıcılar dokunmatik telefonları tercih ediyor

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Araştırma: Amerika'daki kullanıcılar dokunmatik telefonları tercih ediyor
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ComScore araştırma şirketinin yaptığı son çalışmayla Amerika'daki dokunmatik ve akıllı telefon pazarını mercek altına aldı. Araştırma sonuçları ise dokunmatik olmayan telefonların geleceğini tehdit eder nitelikte.

Rapora göre Amerika'daki kullanıcıların tercihleri hızla dokunmatik ekranlı telefonlara doğru kayıyor. 2008 Ağustos'un da 9.22 milyon olan dokunmatik cihaz sayısı 1 senede %159 artışla 23.84 milyona yükselirken, akıllı telefon sayısı ise %63 artışla 33.78 milyona yükselmiş. Oranlara bakıldığında 2008 öncesinde oldukça düşük bir paya sahip olan dokunmatik telefonlar, 2009'la birlikte akıllı telefon pazarında en yüksek paya sahip olan cihazlar olmayı başarmışlar

Araştırmanın diğer bir sonucuda Amerika'da en çok tercih edilen dokunmatik telefonun iPhone olduğunu gösteriyor. Apple iPhone, yaklaşık 24 milyonluk dokunmatik telefonların %33'ünü oluştururken rakiplerinden Blackberry Storm %7'lik bir kısmını oluşturabilmiş. Verizon aracılığıyla satışa sunulan LG Dare ve Voyager bu alanda %8.7 ile %7.8'lik paya sahipken, son zamanların popüler işletim sistemi Android'in en başarılı telefonu da %3.6'lık paya sahip olan T-Mobile G1 olmuş.


http://www.electronista.com/articles/09/11/03/touchscreen.phone.adoption.jumps.159 Yorum Yaz
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sertacaygun 9 yıl
T9'lu bir cep telefonunda yaklaşık olarak konuşma hızında yazabiliyorum. Akıllı olacağına bir T9'lu telefon ve netbook tercih ederim.
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marikanwap 9 yıl

sertacaygun

T9'lu bir cep telefonunda yaklaşık olarak konuşma hızında yazabiliyorum. Akıllı olacağına bir T9'lu telefon ve netbook tercih ederim.


İş sadece mesaj yazmak ile bitmiyor ki. Büyük ekranda sörf yapmasıi video izlemesii oyun oynaması bile çok çok başka zevk veriyor insana...
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fukarakoala 9 yıl
kesinlikle dokunmatik ekranlı telefon sonrası tuş takımlı telefon çok zorlanıyorum ve ekran büyük olmasının avantajları cok güzel oluyor
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jaydee 9 yıl
vay be htc bunların arasına giremedimi ?
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tarnat1985 9 yıl
Sony Ericsson M600i kullanıyorum.dokunmatik ekran bazen çok sıkıcı oluyor..
Hem dokunmatik, hem tuş takımlı olması daha iyi bence..
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Momo-Oz 9 yıl
Adamlar deli gibi para kazanıyolar ,petrol bi azalsa hemen ülkelere savaş açıyolar .. tabiki alırlar
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realbrutal 9 yıl
yazın amerikadaydım.metroda sokakta durakta arabada herkesin elinde iphone bir şeylerle uğraşıyor oluyordu.bu sonuçlara şaşırmak garip olurdu.

ayrıca dokunmatik teknolojisi geliştikçe zaten tuşların yokolması gayet doğal.büyük ekranda internete girmek oyun oynamak film izlemek varken tuşların kapladığı alan yüzünden küçülen ekrana kendini niye mahkum etsinki.
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