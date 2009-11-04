Araştırma: Amerika'daki kullanıcılar dokunmatik telefonları tercih ediyor

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ComScore araştırma şirketinin yaptığı son çalışmayla Amerika'daki dokunmatik ve akıllı telefon pazarını mercek altına aldı. Araştırma sonuçları ise dokunmatik olmayan telefonların geleceğini tehdit eder nitelikte.

Rapora göre Amerika'daki kullanıcıların tercihleri hızla dokunmatik ekranlı telefonlara doğru kayıyor. 2008 Ağustos'un da 9.22 milyon olan dokunmatik cihaz sayısı 1 senede %159 artışla 23.84 milyona yükselirken, akıllı telefon sayısı ise %63 artışla 33.78 milyona yükselmiş. Oranlara bakıldığında 2008 öncesinde oldukça düşük bir paya sahip olan dokunmatik telefonlar, 2009'la birlikte akıllı telefon pazarında en yüksek paya sahip olan cihazlar olmayı başarmışlar

Araştırmanın diğer bir sonucuda Amerika'da en çok tercih edilen dokunmatik telefonun iPhone olduğunu gösteriyor. Apple iPhone, yaklaşık 24 milyonluk dokunmatik telefonların %33'ünü oluştururken rakiplerinden Blackberry Storm %7'lik bir kısmını oluşturabilmiş. Verizon aracılığıyla satışa sunulan LG Dare ve Voyager bu alanda %8.7 ile %7.8'lik paya sahipken, son zamanların popüler işletim sistemi Android'in en başarılı telefonu da %3.6'lık paya sahip olan T-Mobile G1 olmuş.

http://www.electronista.com/articles/09/11/03/touchscreen.phone.adoption.jumps.159