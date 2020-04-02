Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 Mart’ta başlattığı ve 31 Mart’ta sona eren ve Artemis programı kapsamında düzenlenen #Astronot olsana (#BeAnAstronaut) isimli kampanyaya 12 binden fazla kişinin başvurduğunu duyurdu.

2024 yılına kadar yapılması planlanan insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis için yapılan başvuruların Amerikalıların uzaya karşı olan ilgisini yitirdiği tezini çürüttüğü görüşünde olan yetkililer, daha önceki başvuruda ise 18 binden fazla insanın gönüllü olduğu bilgisini paylaşmış.

Artemis programı kapsamında önce Ay’a ve sonrasında Mars’a insanlı görevler düzenleneceğinin altını çizen uzmanlar, bu sefer başvuru için koydukları standartları bir miktar daha yükseltmiş. Adaylardan bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında yüksek lisans sahibi olmalarını isteyen kurum bu haliyle yapılan başvuruların sayısından bir hayli memnun.

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Bu konuda bir açıklama yapan NASA müdürü Jim Bridenstine, “Artemis programıyla uzayın keşfinde yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz ve bu program için on binlerce Amerikalının saflarımıza katılmak istemesi inanılmaz heyecan verici.” ifadelerini kullanmış.

Şuan kadroda 48 astronot mevcut

Başvuru sayısının bu kadar fazla olması ne yazık ki astronot adayı olarak eğitim alacak kişi sayısının da fazla olacağı anlamına gelmiyor. Her adayın başvurusunu değerlendirecek olan seçim kurulu, uygun adayları ilk etapta Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’ne çağıracak. Sonrasında yapılacak mülakatlar ve sağlık muayeneleri neticesinde 12 binlik rakam 12’ye kadar düşecek.

1960’lardan itibaren sadece 350 kadın ve erkeğin aday olarak eğitim aldığı astronot birliğinin havuzunda halihazırda 48 personel bulunuyor.

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Başvurular hakkında konuşan Astronot Seçim Kurulu Müdürü Anne Roemer yaptığı açıklamada, “NASA’nın kaliteli astronot birliğine sahip olmasının nedeni çok kuvvetli aday havuzu olmasından kaynaklanıyor. Adayların sahip olduğu tecrübe, yetenek ve eğitim kalitesini görünce hayrete düşmemek mümkün değil. Biz de yeni astronot adaylarını seçmek için yapacağımız mülakatlar için çok heyecanlıyız.” sözlerini kullanmış.

NASA, yeni astronot adaylarını 2021 yılının yaz aylarında duyurmayı umuyor. Devam eden süreçte bu ekip 2024 yılında öncelikle Ay’a gidecek ve takip eden 10 yıl içinde ise Kızıl Gezegen’e olan yolculuk başlayacak.

https://www.complex.com/life/2020/04/over-12000-people-applied-to-become-nasa-astronauts

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