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    Antarktika, son 25 yılda buz kütlesinin yüzde 40’ını kaybetti

    Antarktika buz sahanlıklarının yüzde 40'ından fazlası 25 yılda eridi. Bilim insanları son 25 yılda yaklaşık 67 trilyon ton buzun eriyerek okyanus sularıyla birleştiğini tahmin ediyor.
    Antarktika, son 25 yılda buz kütlesinin yüzde 40’ını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Dünya, sıcak hava dalgalarından orman yangınlarına kadar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele ederken ülkelerin, hızla eriyen buz tabakaları nedeniyle kıyı bölgelerinde sel gibi ek zorluklarla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bunun en büyük göstergesi ise son 25 yılda buz kütlesinin çok ciddi bir boyutunu kaybeden Antarktika.

    Buzullar alarm veriyor

    Leeds Üniversitesi'nden Dr. Benjamin Davison liderliğindeki bir araştırma ekibi, Antarktika'nın buz sahanlıkları üzerine yeni bir çalışma yürüttü. Bilim insanları, Antarktika'yı çevreleyen 162 buz tabakasından 71'inin 1997'den 2021'e kadar 25 yıl içinde hacminin yüzde 40 azaldığını ve okyanuslara net olarak 7,5 trilyon ton erimiş su bıraktığını iddia ediyor.

    Bulgular, Antarktika'nın batı tarafındaki neredeyse tüm buz sahanlıklarının boyutlarında bir küçülme yaşandığını ortaya koydu. Buna karşılık, doğu tarafındaki buz sahanlıklarının çoğu ya sabit kaldı ya da hacim olarak genişledi. Bilim insanları son 25 yılda yaklaşık 67 trilyon ton buzun eridiğini ve okyanus sularına karıştığını tahmin ediyor. Aynı dönem içerisinde ise buz sahanlıklarına 59 trilyon ton buz eklendi. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi net kayıp 7,5 trilyon ton su.

    Okyanus ekosistemini etkiliyor

    Antarktika, son 25 yılda buz kütlesinin yüzde 40’ını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Bu tabakalarının erimesinde çeşitli etmenlerin etkisi oluyor. Bunda okyanus sularının doğal akıntılarının da etkisi önemli ölçüde var ancak Dr. Davison, ayrıca buz kaybının sorumluluğunu küresel ısınmaya neden olan insan faaliyetlerine de bağlıyor. Ekip, Antarktika'daki buz sahanlığı kaybını tahmin etmek için 100.000'den fazla uydu radar görüntüsünü inceledi. Veriler ağırlıklı olarak CryoSat-2 ve Sentinel-1 uydularından toplandı. Çalışma sonucunda buz sahanlıklarının erimesinin kıtadaki buz sistemi ve küresel dolaşım için felaket olabileceği uyarısında bulunuldu. Zira eriyen ve tatlı su olarak okyanusa karışan buz sahanlıkları okyanus sirkülasyon sistemini zayıflatıyor olabilir.

    25 yılı aşkın bir sürede, bu tatlı suyun yaklaşık 66,9 trilyon tonunun Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'na girdiği de saptandı. Güney Okyanusu'nda seyrelmeye neden olan bu olay, okyanus sirkülasyon sistemini de doğrudan zayıflatıyor. Okyanuslardaki ve kutuplardaki bu “yıpranma” iklim üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Leeds Üniversitesi'nden Profesör Anna Hogg, “Bu, iklim ısındığı için Antarktika'nın değiştiğinin bir başka kanıtı. Bu çalışma, iklim ısındıkça ortaya çıkabilecek diğer değişiklikleri görmek için temel bir ölçüt sağlıyor.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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