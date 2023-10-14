Antarktika, son 25 yılda buz kütlesinin yüzde 40’ını kaybetti

Buzullar alarm veriyor
Leeds Üniversitesi'nden Dr. Benjamin Davison liderliğindeki bir araştırma ekibi, Antarktika'nın buz sahanlıkları üzerine yeni bir çalışma yürüttü. Bilim insanları, Antarktika'yı çevreleyen 162 buz tabakasından 71'inin 1997'den 2021'e kadar 25 yıl içinde hacminin yüzde 40 azaldığını ve okyanuslara net olarak 7,5 trilyon ton erimiş su bıraktığını iddia ediyor.
Bulgular, Antarktika'nın batı tarafındaki neredeyse tüm buz sahanlıklarının boyutlarında bir küçülme yaşandığını ortaya koydu. Buna karşılık, doğu tarafındaki buz sahanlıklarının çoğu ya sabit kaldı ya da hacim olarak genişledi. Bilim insanları son 25 yılda yaklaşık 67 trilyon ton buzun eridiğini ve okyanus sularına karıştığını tahmin ediyor. Aynı dönem içerisinde ise buz sahanlıklarına 59 trilyon ton buz eklendi. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğimiz gibi net kayıp 7,5 trilyon ton su.
Okyanus ekosistemini etkiliyor
25 yılı aşkın bir sürede, bu tatlı suyun yaklaşık 66,9 trilyon tonunun Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'na girdiği de saptandı. Güney Okyanusu'nda seyrelmeye neden olan bu olay, okyanus sirkülasyon sistemini de doğrudan zayıflatıyor. Okyanuslardaki ve kutuplardaki bu “yıpranma” iklim üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Leeds Üniversitesi'nden Profesör Anna Hogg, “Bu, iklim ısındığı için Antarktika'nın değiştiğinin bir başka kanıtı. Bu çalışma, iklim ısındıkça ortaya çıkabilecek diğer değişiklikleri görmek için temel bir ölçüt sağlıyor.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.