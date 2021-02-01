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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmalara göre egzersiz tek başına kronik inflamasyonu önleyebilir

    Duke University kurumu araştırmacıları geliştirdikleri kas dokusunu pro inflamatauar interferon gama ile muamele etti ve laboratuvar ortamında ilgili kas dokusu 7 günlük süreç boyunca takip edildi.
    01 Şubat 2021, 13:30 (2 hf.)
    1,4b
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    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    İnsan vücudunda ve meydana gelen inflamasyon, çeşitli patofizyolojik mekanizmalarla meydana gelmekle birlikte bilim insanları inflamasyon mekanizmaları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Egzersizin genel sağlık üzerindeki etkisi ve yararları bilinmesine karşın bilim insanları egzersizin enflamasyon üzerindeki etkisini incelemek amacıyla laboratuvar ortamında çalışmalarda bulundu.

    Duke University kurumu araştırmacıları geliştirdikleri kas dokusunu pro inflamatauar ( inflamasyon neden olan ) interferon gama ile muamele etti ve laboratuvar ortamında ilgili kas dokusu 7 günlük süreç boyunca pro inflamatuar maddeye maruz bırakıldı.

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    İnflamasyon veya enflmasyon

    Uzun süre boyunca pro inflamatuar maddeye maruz bırakılan kas dokusunda kronik inflamasyon oluşturuldu ve inflamasyonu takriben dokunun küçüldüğü ve kas dokusunun güç kaybettiği gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

    Araştırmacılar daha sonra egzersizin etkilerini taklit etmek amacıyla kas dokusuna elektrotlar yardımıyla çeşitli uyarılar gönderdi ve yapılan gözlemler sonucunda kas dokusundaki kronik inflamasyonun olumsuz etkilerinin hemen hemen tamamının kaybolduğu gözlendi. Yapılan ileri tektikler sonucunda ise egzersiz simülasyonunun kas hücrelerindeki bazı moleküler yolakları bloke ettiği tespit edildi.

    Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    https://pratt.duke.edu/about/news/exercise-muscle-inflammation Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sendemail (umit erdem) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yahu Tuğrul , bu ikinci yazışım , bu tip haberler şahsen benim için kritik öneme sahip , zira şeker hastasıyım .
    Dolayısıyla haberlerini sıkı sıkı takip ediyor ve çok faydalanıyorum .
    İnşallah her şey normale döndüğünde bir pasta ile ziyaretine gelip (kozyatağı) vicahen teşekkür edeceğim sana .

    Allah razı olsun kardeşim , Esen kalın .
    Yahu Tuğrul , bu ikinci yazışım , bu tip haberler şahsen benim için kritik öneme sahip , zira şeker hastasıyım . Dolayısıyla haberlerini sıkı sıkı takip edi...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşleyen demir ışıldar dememişler boşuna.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    burada kontrol grubu sabit hiçbir şey yapmayan insanı temsil ediyor
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    Ussuz (mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hasar almış, incinmiş, yaralanmış bölgeninde daha çabuk iyileşeceği anlamına mı geliyor bu?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Abi kusura bakma ama yazdıklarının yarısı tıbbi terim diğer yarısı zorlama Türkçe kelimeler. Yolak nedir Allah aşkına ya?
    Beni yanlış anlama, bunu devamlı eleştiriyorum kusura bakma ama herkes tıpçı değil. Sadece vatandaşa göre de anlat biraz.
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    swat882 (Swat882 ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Harika bir yazı teşekkürler
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    sendemail (umit erdem) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yahu Tuğrul , bu ikinci yazışım , bu tip haberler şahsen benim için kritik öneme sahip , zira şeker hastasıyım .
    Dolayısıyla haberlerini sıkı sıkı takip ediyor ve çok faydalanıyorum .
    İnşallah her şey normale döndüğünde bir pasta ile ziyaretine gelip (kozyatağı) vicahen teşekkür edeceğim sana .

    Allah razı olsun kardeşim , Esen kalın .
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    S SigismundScholomoFreud 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Güzel yorumlarınız için ben teşekkür ederim. Umarım bir gün o da olur :)
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