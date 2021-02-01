Araştırmalara göre egzersiz tek başına kronik inflamasyonu önleyebilir

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İnsan vücudunda ve meydana gelen inflamasyon, çeşitli patofizyolojik mekanizmalarla meydana gelmekle birlikte bilim insanları inflamasyon mekanizmaları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Egzersizin genel sağlık üzerindeki etkisi ve yararları bilinmesine karşın bilim insanları egzersizin enflamasyon üzerindeki etkisini incelemek amacıyla laboratuvar ortamında çalışmalarda bulundu.

Duke University kurumu araştırmacıları geliştirdikleri kas dokusunu pro inflamatauar ( inflamasyon neden olan ) interferon gama ile muamele etti ve laboratuvar ortamında ilgili kas dokusu 7 günlük süreç boyunca pro inflamatuar maddeye maruz bırakıldı.

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İnflamasyon veya enflmasyon

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Uzun süre boyunca pro inflamatuar maddeye maruz bırakılan kas dokusunda kronik inflamasyon oluşturuldu ve inflamasyonu takriben dokunun küçüldüğü ve kas dokusunun güç kaybettiği gözlendi.

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Araştırmacılar daha sonra egzersizin etkilerini taklit etmek amacıyla kas dokusuna elektrotlar yardımıyla çeşitli uyarılar gönderdi ve yapılan gözlemler sonucunda kas dokusundaki kronik inflamasyonun olumsuz etkilerinin hemen hemen tamamının kaybolduğu gözlendi. Yapılan ileri tektikler sonucunda ise egzersiz simülasyonunun kas hücrelerindeki bazı moleküler yolakları bloke ettiği tespit edildi.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

https://pratt.duke.edu/about/news/exercise-muscle-inflammation

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