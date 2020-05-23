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    Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor

    Ketojenik diyetin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkileri gözlenmek amacıyla 17 adet fazla kilolu birey 2 ay boyunca izlendi. Deneklere 4 hafta ketojenik diyet, 4 hafta normal diyet uygulandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor
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    UC San Francisco kurumunun yaptığı araştırmalara göre ketojenik diyet ve ketojenijk beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor.

    Ketojenik diyet olarak adlandırılan ve genel olarak karbonhidrat tüketimini sınırlayan beslenme düzeni ile karbonhidrat tüketimi kısıtlanıyor ve vücudun enerji için primer olarak glikoz yerine keton cisimlerini kullanması sağlanıyor. Bu aşama da ketosis olarak adlandırılıyor.

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    İlk başta pediatrik epilepsilerin tedavileri için keşfedilen beslenme düzeni şu anda birçok kişi tarafından kilo vermek amacıyla ve rutin diyet olarak tercih ediliyor.

    Araştırma grupları 2 ay boyunca takip edildi

    Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ketojenik diyetin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkileri gözlenmek amacıyla 17 adet diyabeti bulunmayan fazla kilolu birey 2 ay boyunca izlendi. Deneklere 4 hafta boyunca ketojenik diyet, 4 hafta boyunca ise normal diyet uygulandı.

    Diyetler sonucunda katılımcıların dışkı örnekleri incelendi ve diyet türleri arasında kıyaslandı. İncelemeler sonucunda diyetler arasında 19 farklı bakteri türünde değişiklik olduğu tespit edildi. Ayrıca ketojenik diyet uygulanan bireylerdeki Bifidobacteria adlı bakteri türünün dramatik bir düşüş gösterdiği tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor"

    Yeni araştırma Cell dergisinde yayımlandı.



    https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417466/ketogenic-diets-alter-gut-microbiome-humans-mice Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sonofmana (yasar toprak) 1 sa.
    tek öğün yemek yiyip 30 gün oruç tutarsın vücudun dizginlenir bağırsakların düzaelir yobaz olursun , cahil olursun ;ketojenik beslenme , su diyeti yaparsın medeniyetin arşına çıkarsın .
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    bytradm (adem ademy) 1 sa.
    kalori kısıtlaması diye bişi var . ömrü uzatıyor.
    su oruçu diye bişeyde pekçok hast. iyileştirebiliyor.
    her ikisinide japonlara borçluyuz. arigato .
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