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    Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski

    Çalışmalar S. hominis’in insanlık tarihinden önce var olduğunu gösteriyor. Bu durum primat atalarımızın benzer kokulara sahip olabileceği, kokuların iletişimde rol alabileceği düşüncesini doğruyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski
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    Feromon adı verilen kimyasal maddeler hayvanlar arasında çiftleşme ve tür içi sosyal ilişkiler konusunda oldukça etkili olmasına rağmen insanlarda bu durum hemen hemen körelmiş durumda bulunuyor ve feromonların insanlar üzerindeki etkisi halen evrimsel biyolojinin tartışma konularından birisini oluşturuyor.

    Uzun zamandan beri kötü kokuya sebep olan bakterilerin koltuk altında bulunduğu bilinmesine karşılık bilim insanları BO enzimi adı verilen ve kötü kokudan sorumlu olduğu düşünülen yeni bir enzim türü keşfetti. Ayrıca bahsi geçen kokuların evrimsel süreç içerisinde insanlık tarihinden çok daha yaşlı olduğu belirtiliyor.

    Vücuda özgü koku ve primatlar

    Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski
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    Terin, insanın esas kokusunu oluşturmakla birlikte insan terinin aslında kötü kokmadığı, koltuk altında ve deride bulunan bakterilerin terdeki proteinleri yıkarak koku oluşumuna sebep olduğu biliniyor.

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    Araştırmacılar vücut kokusunun büyük oranda Staphylococcus hominis tarafından domine edildiğini keşfetti ve bahsi geçen bakteriden bir tür enzim izole etmeyi başardı.

    Yapılan araştırmalar neticesinde ilgili bakterinin sistein-tiyol liyaz ( C-T liyaz ) adı verilen enzimi kullanarak bazı molekülleri oldukça kokulu olan tiyoalkollere dönüştürdüğü tespit edildi. Daha sonra ilgili enzim izole bakterilere verildi ve bakterilerin koku oluşturduğu tespit edildi.

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    Ayrıca yapılan çalışmalar S. hominis’in insanlık tarihinden çok daha önce ( 60 milyon yıl ) var olduğunu gösteriyor. Bu durum da primat atalarımızın benzer kokulara sahip olabileceği ve bu kokuların sosyal iletişimde rol alabileceği fikrini doğrular nitelikte.

    Araştırma ekibi bahsi geçen enzimi hedef alacak ve kötü kokuların oluşmasını önleyebilecek bir tür deodorant geliştirmek için hazırlanıyor.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41598-020-68860-z Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    therkut (th erkut) 2 hf. torabi
    Hissetme yöntemi ile var oluş mu sorgulanır arkadaş ne yiyip ne içiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Bazı ilahiyatçılar evrimi kabul edip kuranda zaten böyle birşeyler yazıyordu demek zorunda kaldılar, zorlamasyon kanırta kanırta evrimin kuranda geçtiğini çıkaracaklar sonunda eminim. Gerçeğin böyle bir huyu vardır öyle ya da böyle ortaya çıkar. Sen adem havva çocukları derken ensest sonucu olduğunu mu hissediyorsun? Evrimin de maymundan geldiğini sanıyorsundur bir de... La havle...
    Hissetme yöntemi ile var oluş mu sorgulanır arkadaş ne yiyip ne içiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Bazı ilahiyatçılar evrimi kabul edip kuranda zaten böyle birşeyl...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    88mph (M D) 2 hf.
    Konunun içine etmiş yobazlar. cevap vermeyin, engelleyin, mesajlarınıda şikayet edin tartışma çıkarıcı kışkırtıcı mesajlar diye, bölüm uzaklaştırması alsınlar.
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    WB 2 hf.
    Bu milletin dini hassasiyetleri hep var olacak, bitiremeyeceksiniz, biz kazanacagiz!
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    mokoko_TR 2 hf.
    yılar önce erkegin kol altı kokusu kadını döllüyormuş diye okudum isviçreli bilim adamlarının demesi
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    mokinto (umut AYDIN) 2 hf.
    Evrimsel süreçte varsa lazımdır...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
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    Bu arada haber için teşekkürler.
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