Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski

Feromon adı verilen kimyasal maddeler hayvanlar arasında çiftleşme ve tür içi sosyal ilişkiler konusunda oldukça etkili olmasına rağmen insanlarda bu durum hemen hemen körelmiş durumda bulunuyor ve feromonların insanlar üzerindeki etkisi halen evrimsel biyolojinin tartışma konularından birisini oluşturuyor.

Uzun zamandan beri kötü kokuya sebep olan bakterilerin koltuk altında bulunduğu bilinmesine karşılık bilim insanları BO enzimi adı verilen ve kötü kokudan sorumlu olduğu düşünülen yeni bir enzim türü keşfetti. Ayrıca bahsi geçen kokuların evrimsel süreç içerisinde insanlık tarihinden çok daha yaşlı olduğu belirtiliyor.

Vücuda özgü koku ve primatlar

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Terin, insanın esas kokusunu oluşturmakla birlikte insan terinin aslında kötü kokmadığı, koltuk altında ve deride bulunan bakterilerin terdeki proteinleri yıkarak koku oluşumuna sebep olduğu biliniyor.

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Araştırmacılar vücut kokusunun büyük oranda Staphylococcus hominis tarafından domine edildiğini keşfetti ve bahsi geçen bakteriden bir tür enzim izole etmeyi başardı.

Yapılan araştırmalar neticesinde ilgili bakterinin sistein-tiyol liyaz ( C-T liyaz ) adı verilen enzimi kullanarak bazı molekülleri oldukça kokulu olan tiyoalkollere dönüştürdüğü tespit edildi. Daha sonra ilgili enzim izole bakterilere verildi ve bakterilerin koku oluşturduğu tespit edildi.

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Ayrıca yapılan çalışmalar S. hominis’in insanlık tarihinden çok daha önce ( 60 milyon yıl ) var olduğunu gösteriyor. Bu durum da primat atalarımızın benzer kokulara sahip olabileceği ve bu kokuların sosyal iletişimde rol alabileceği fikrini doğrular nitelikte.

Araştırma ekibi bahsi geçen enzimi hedef alacak ve kötü kokuların oluşmasını önleyebilecek bir tür deodorant geliştirmek için hazırlanıyor.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-68860-z

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