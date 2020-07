Yeni implant kemik onarımını hızlandırabilir

Tam Boyutta Gör

Gelişen teknoloji ile kemik yaralanmalarını ve fraktürleri tedavi etmek amacıyla birçok materyal ve madde geliştirilmeye devam ediyor. Lego parçalarından ilham alınarak geliştirilen yeni biyolojik olarak uyumlu malzeme ile bu durum çok daha kolay olabilir.

3 boyutlu yazıcılar ile üretilen yeni materyal ile zedelenen ve hasarlanan bölgeler çok daha hızlı bir biçimde iyileştirilebilecek gibi görünüyor.

Multidisipliner yaklaşım

( Üstte Galeazzi, altta ise Monteggia fraktürü )

Profesör Luiz Bertassoni önderliğinde the Oregon Health & Science University, the University of Oregon, New York University ve Thailand’s Mahidol University kurumları araştırmacıları bir araya geldi.

Araştırma ekibi 3 boyutlu yazıcılar ile çok küçük boyutlarda içinde boşluk bulunan polimer bloklar üretti. Yeni geliştirilen implantın oldukça kolay üretilmesi ve istenilen bölgeler için farklı boyutlarda hazırlanabilmesi ayrıca ilgili dokuya göre içlerine farklı türlerde büyüme faktörleri enjekte edilebilmesi materyalin farklı bölgelere uygulanabilmesini de olanaklı kılıyor.

Yeni materyal laboratuvar testlerinde fareler üzerinde denendi ve yeni materyalin klasik implantlara oranla 3 kat daha fazla anjiyogenez gelişimini uyardığı tespit edildi.

Yeni materyal geliştirilebilirse gelecekte organ transplantasyonlarında da kullanılabilir.

Araştırma Advanced Materials adlı dergide yayımlandı.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/ohs-lba072320.php

