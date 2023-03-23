Arbitrum satışa çıktı, 640 bin kişi airdrop aldı

Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen projelerinden birisi olan Katman 2 projesi Arbitrum bugün piyasaya çıktı. Dolaşımın tamamını airdrop olarak dağıtan Arbitrum sıkıntılı piyasaya önemli bir hacim katkısı yaptı.

Arbitrum ne kadar?

Ethereum ağına Katman 2 çözümü olarak geliştirilen Arbitrum hem adres sayısı hem de aktarım sayısı açısından Ethereum’u geride bıraktı. Pek çok önemli projeye ev sahipliği yapan Arbitrum 10 milyar tokene sahip ve bunun 1 milyar 275 milyonu dolaşımda. Dolaşımın tamamı 640 bin kişiye airdrop yapıldı. Kullanıcılar ödüllerini aldıkça bu dolaşım miktarı da belirtilen seviyeye ulaşacak.

Arbitrum zengin edebilir 1 hf. önce eklendi

Açılışta Arbitrum ağı tamamen çöktüğü için kullanıcılar ödüllerini alamadı ve borsalarda fiyatı 12$ seviyesine kadar çıktı. Daha sonra da 1.3$ seviyelerine indi. Zaten yapılan hesaplamalarda ilk fiyatın 1.5$ civarlarında olacağı açıklanmıştı. Dolaşımdaki pazar değeri 1.28 milyar dolar olurken ilk 20 coin arasına girmeyi başardı.

Airdrop ile ilgili önemli bir bilgi ise henüz yüzde 60 civarında katılımcının ödüllerini almadığı oldu. Balina adı verilen büyük varlık hesaplarının da aralarında olduğu bu büyük kitlenin fiyatın artmasını beklediği tahmin ediliyor.

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