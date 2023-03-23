Arbitrum satışa çıktı, 640 bin kişi airdrop aldı

Arbitrum ne kadar?
Ethereum ağına Katman 2 çözümü olarak geliştirilen Arbitrum hem adres sayısı hem de aktarım sayısı açısından Ethereum’u geride bıraktı. Pek çok önemli projeye ev sahipliği yapan Arbitrum 10 milyar tokene sahip ve bunun 1 milyar 275 milyonu dolaşımda. Dolaşımın tamamı 640 bin kişiye airdrop yapıldı. Kullanıcılar ödüllerini aldıkça bu dolaşım miktarı da belirtilen seviyeye ulaşacak.
Açılışta Arbitrum ağı tamamen çöktüğü için kullanıcılar ödüllerini alamadı ve borsalarda fiyatı 12$ seviyesine kadar çıktı. Daha sonra da 1.3$ seviyelerine indi. Zaten yapılan hesaplamalarda ilk fiyatın 1.5$ civarlarında olacağı açıklanmıştı. Dolaşımdaki pazar değeri 1.28 milyar dolar olurken ilk 20 coin arasına girmeyi başardı.
Airdrop ile ilgili önemli bir bilgi ise henüz yüzde 60 civarında katılımcının ödüllerini almadığı oldu. Balina adı verilen büyük varlık hesaplarının da aralarında olduğu bu büyük kitlenin fiyatın artmasını beklediği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)