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    Anlık Bildirim

    Arbitrum satışa çıktı, 640 bin kişi airdrop aldı

    Arbitrum ağının yönetim coini bugün piyasaya çıktı ve ödülünü almak isteyen kullanıcılar ağı çökertti. Yaklaşık 1 saat bekleyen kullanıcılar nihayet ödüllerini kasasına koydu.
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    Arbitrum Tam Boyutta Gör
    Yılın en çok beklenen projelerinden birisi olan Katman 2 projesi Arbitrum bugün piyasaya çıktı. Dolaşımın tamamını airdrop olarak dağıtan Arbitrum sıkıntılı piyasaya önemli bir hacim katkısı yaptı.

    Arbitrum ne kadar?

    Ethereum ağına Katman 2 çözümü olarak geliştirilen Arbitrum hem adres sayısı hem de aktarım sayısı açısından Ethereum’u geride bıraktı. Pek çok önemli projeye ev sahipliği yapan Arbitrum 10 milyar tokene sahip ve bunun 1 milyar 275 milyonu dolaşımda. Dolaşımın tamamı 640 bin kişiye airdrop yapıldı. Kullanıcılar ödüllerini aldıkça bu dolaşım miktarı da belirtilen seviyeye ulaşacak.

    Açılışta Arbitrum ağı tamamen çöktüğü için kullanıcılar ödüllerini alamadı ve borsalarda fiyatı 12$ seviyesine kadar çıktı. Daha sonra da 1.3$ seviyelerine indi. Zaten yapılan hesaplamalarda ilk fiyatın 1.5$ civarlarında olacağı açıklanmıştı. Dolaşımdaki pazar değeri 1.28 milyar dolar olurken ilk 20 coin arasına girmeyi başardı.

    Airdrop ile ilgili önemli bir bilgi ise henüz yüzde 60 civarında katılımcının ödüllerini almadığı oldu. Balina adı verilen büyük varlık hesaplarının da aralarında olduğu bu büyük kitlenin fiyatın artmasını beklediği tahmin ediliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 15 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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