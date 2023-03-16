Arbitrum coin çıkıyor, ağı kullananlara airdrop var

Tam Boyutta Gör Ethereum blok zincirine Katman 2 protokolü olarak geliştirilen ve verimliliği hedefleyen Arbitrum blok zinciri kısa sürede büyüdü. Adres sayısı ve aktarım işlemleri açısından Ethereum’u geride bırakan Arbitrum şimdi kendi kripto parasını çıkarıyor.

Arbitrum coin ne zaman çıkıyor?

Geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştiren Aptos blok zinciri, işlem yapan kullanıcıları adeta zengin etmişti. Arbitrum blok zinciri de 23 Mart tarihinde kripto para dünyasına merhaba diyor.

Arbitrum aktarımları rekor kırdı 2 hf. önce eklendi

Arbitrum ağında 6 şubat tarihine kadar işlem yapmış olanlara aynı airdrop yapılacak. Ağda işlem yapma, köprüleri kullanma ve hacim oluşturma şartlarına bağlı olarak airdrop rakamları da belli olacak.

Büyük bir coşku yakalayan Arbitrum coin 10 milyar arza sahip ve piyasaya 1.5 milyar adedi sürülecek. Bu da 1$ üzerine çıkma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani Arbitrum ağında erken işlem yapanlar önemli bir fırsat yakalayacak. Hali hazırda https://arbitrum.foundation/ adresine cüzdanlarınızı bağlayarak airdrop kontrolü yapabilirsiniz.

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