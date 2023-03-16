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    Anlık Bildirim

    Arbitrum coin çıkıyor, ağı kullananlara airdrop var

    Ethereum katili olarak gösterilen Arbitrum blok zinciri belirli bir dönem ağda işlem yapmış kullanıcılarına airdrop yapıyor. 23 Mart tarihinde Arbitrum coin satışa sunulacak.
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    Arbitrum Tam Boyutta Gör
    Ethereum blok zincirine Katman 2 protokolü olarak geliştirilen ve verimliliği hedefleyen Arbitrum blok zinciri kısa sürede büyüdü. Adres sayısı ve aktarım işlemleri açısından Ethereum’u geride bırakan Arbitrum şimdi kendi kripto parasını çıkarıyor.

    Arbitrum coin ne zaman çıkıyor?

    Geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştiren Aptos blok zinciri, işlem yapan kullanıcıları adeta zengin etmişti. Arbitrum blok zinciri de 23 Mart tarihinde kripto para dünyasına merhaba diyor.

    Arbitrum ağında 6 şubat tarihine kadar işlem yapmış olanlara aynı airdrop yapılacak. Ağda işlem yapma, köprüleri kullanma ve hacim oluşturma şartlarına bağlı olarak airdrop rakamları da belli olacak.

    Büyük bir coşku yakalayan Arbitrum coin 10 milyar arza sahip ve piyasaya 1.5 milyar adedi sürülecek. Bu da 1$ üzerine çıkma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani Arbitrum ağında erken işlem yapanlar önemli bir fırsat yakalayacak. Hali hazırda https://arbitrum.foundation/ adresine cüzdanlarınızı bağlayarak airdrop kontrolü yapabilirsiniz.

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    ugah6aiw 9 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 9 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 11 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 11 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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