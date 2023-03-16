Arbitrum coin çıkıyor, ağı kullananlara airdrop var

Arbitrum coin ne zaman çıkıyor?
Geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştiren Aptos blok zinciri, işlem yapan kullanıcıları adeta zengin etmişti. Arbitrum blok zinciri de 23 Mart tarihinde kripto para dünyasına merhaba diyor.
Arbitrum ağında 6 şubat tarihine kadar işlem yapmış olanlara aynı airdrop yapılacak. Ağda işlem yapma, köprüleri kullanma ve hacim oluşturma şartlarına bağlı olarak airdrop rakamları da belli olacak.
Büyük bir coşku yakalayan Arbitrum coin 10 milyar arza sahip ve piyasaya 1.5 milyar adedi sürülecek. Bu da 1$ üzerine çıkma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani Arbitrum ağında erken işlem yapanlar önemli bir fırsat yakalayacak. Hali hazırda https://arbitrum.foundation/ adresine cüzdanlarınızı bağlayarak airdrop kontrolü yapabilirsiniz.
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)