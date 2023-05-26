Twitter’a tema ve yazı tipi ekleyin: Arc Boost ile çok kolay

Kendi zevkinize göre web sitelerini kişiselleştirin
Kod yazmanıza gerek yok
Favori sitelerinizde kendi zevkinize göre değişiklikler yapabileceksiniz. Örneğin, Twitter profilinizi istediğiniz gibi havalı ya da gösterişli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Arc'ın Boost özelliği hiçbir kodlama becerisi gerektirmiyor ve temalar ziyaret ettiğiniz her web sitesi için ayarlanabiliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/5/25/23735693/arc-browser-boosts-website-appearance-colors-features https://www.engadget.com/the-arc-internet-browser-lets-you-customize-or-vandalize-any-website-130010555.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)