Twitter’a tema ve yazı tipi ekleyin: Arc Boost ile çok kolay

Tam Boyutta Gör Çoğu web tarayıcıları uzun zamandır görünümlerini temalarla kişiselleştirme olanağı sunuyor. Örneğin, Chrome ve Firefox'un çerçeve ve sekmeleri, özel renkler ve pencerelerini kişiselleştirmenin yolları ile farklı görünebilmekte. Şimdi The Browser Company'den Arc aynı kişiselleştirme düzeyini web'e getirmeyi amaçlıyor.

Kendi zevkinize göre web sitelerini kişiselleştirin

Tam Boyutta Gör Arc'ın tasarım yaklaşımının bir parçası da mümkün olduğunca alışılmışın dışında olmak. Tarayıcı penceresini kişiselleştirmenin yerine Arc, düzenli olarak ziyaret ettiğiniz web sitelerine tema ruhunu getiriyor. Yeni özellik Arc tarayıcısındaki Boost 2.0'ın bir parçası. Boost'un yeni sürümü, web sayfalarındaki öğelerin renklerini özelleştirmenize ve aynı zamanda kendi yazı tipinizi ayarlamanıza olanak tanıyor.

İşte Google Chrome'un yeni özelliği 6 gün önce eklendi

Kod yazmanıza gerek yok

Favori sitelerinizde kendi zevkinize göre değişiklikler yapabileceksiniz. Örneğin, Twitter profilinizi istediğiniz gibi havalı ya da gösterişli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Arc'ın Boost özelliği hiçbir kodlama becerisi gerektirmiyor ve temalar ziyaret ettiğiniz her web sitesi için ayarlanabiliyor.

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