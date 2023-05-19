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    Google Chrome yeni özelliğini duyurdu

    Google Chrome, yeni güncellemesi ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. İşte erişilebilirlik adına güzel bir yenilik olan güncellemenin detayları:
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    İşte Google Chrome'un yeni özelliği Tam Boyutta Gör
    Google Chrome birçok kişinin sürekli kullandığı popüler bir web taracısı. Dolayısıyla zaman geçtikçe kendisini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Şimdi ise dikkat çeken erişilebilirlik güncellemesini Google Chrome kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

    URL'deki yazım hatalarını düzeltecek

    Google Chrome artık URL'lerinizdeki yazım hatalarını kontrol edecek ve ne demek istediğinizi düşünerek, önerilen web sitelerini görüntüleyecek. Şirket bu değişikliği daha büyük bir erişilebilirlik güncellemesinin bir parçası olarak duyurdu ve özelliğin önce masaüstüne, ardından da önümüzdeki aylarda mobil cihazlara geleceğini söyledi.

    Haritalara da yeni bir güncelleme gelecek

    Google Haritalar'a tekerlekli sandalyeyle erişilebilen simgesini herkes tarafından görülebilir hale getiren kullanışlı bir güncelleme daha gelecek. Daha önce böyle bir durum söz konusu değildi, çünkü bir yerin basamaksız bir girişi olup olmadığını görmek için Google Haritalar'ın Erişilebilir Yerler özelliğini seçmeniz gerekiyordu. Bu yeniliğin ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de kullanıma sunulması muhtemel.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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