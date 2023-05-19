Google Chrome yeni özelliğini duyurdu

URL'deki yazım hatalarını düzeltecek
Google Chrome artık URL'lerinizdeki yazım hatalarını kontrol edecek ve ne demek istediğinizi düşünerek, önerilen web sitelerini görüntüleyecek. Şirket bu değişikliği daha büyük bir erişilebilirlik güncellemesinin bir parçası olarak duyurdu ve özelliğin önce masaüstüne, ardından da önümüzdeki aylarda mobil cihazlara geleceğini söyledi.
Haritalara da yeni bir güncelleme gelecek
Google Haritalar'a tekerlekli sandalyeyle erişilebilen simgesini herkes tarafından görülebilir hale getiren kullanışlı bir güncelleme daha gelecek. Daha önce böyle bir durum söz konusu değildi, çünkü bir yerin basamaksız bir girişi olup olmadığını görmek için Google Haritalar'ın Erişilebilir Yerler özelliğini seçmeniz gerekiyordu. Bu yeniliğin ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de kullanıma sunulması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.