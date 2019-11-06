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    Arka tekerleğe entegre motoruyla 1,000 Nm tork sunan elektrikli motosiklet: Verge TS

    Milano'da düzenlenen EICMA 2019'un en dikkat çekici katılımcılarından biri olan Verge TS, göbeksiz arka tekerleği ve bu tekerleğin içine entegre edilmiş motor teknolojisiyle 1,000 Nm tork sunuyor.
    2 hf.
    6,8b
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    15
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Arka tekerleğe entegre motoruyla 1,000 Nm tork sunan elektrikli motosiklet: Verge TS
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    Motosiklet dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan EICMA 2019 bu yıl da birbirinden ilginç katılımcılara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Verge TS.

    Elektrik motoru arka tekerleğe entegre edilmiş

    Verge isimli bir şirket tarafından geliştirilen elektrikli motosikletin ismindeki TS takısı, asıl tasarımcısı olan Teemu Saukkio’dan geliyor. Parlak turuncu rengi ve göbeksiz arka tekerleği ile son derece dikkat çekici görünen Verge TS, bu tekerleğin içine entegre edilmiş 80 kW (107 hp) elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Elektrikli motosiklet pazarının başarılı modellerinden Zero SR/F ile aynı güce sahip bu motorun 1,000 Nm gibi etkileyici bir tork sunduğu söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "İşte Aston Martin imzalı ilk motosiklet: 180 beygirlik AMB 001"

    Eldeki teknik verilere bakıldığında etkileyici bir performans sunması beklenen Verge TS’nin resmi 0-100 km/s süresi henüz açıklanmadı. Fakat şirketin pazarlama bölümündeki yetkililer motosikletin bu değere rahatlıkla 4 saniyenin altında ulaşabileceğini belirtiyor. Henüz batarya kapasitesi de açıklanmayan Verge TS’in şehir içinde 300 kilometre, uzun yol kullanımında ise 200 kilometre sürüş menziline sahip olduğu belirtiliyor.

    CCS (Kombine Şarj Sistemi) desteğine sahip olan elektrikli motosikletin bataryası, seviye 2 şarj istasyonunda 4 saatte, seviye 3 hızlı şarjla ise 40 dakikada tam doluma ulaşıyor. Bu da hızlı şarj ile 15 dakikada yaklaşık olarak 100 kilometre menzil anlamına geliyor. Avrupa’da ön siparişe açılan elektrikli motosiklete 24 bin 990 euro fiyat biçildiği, üretimin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlayacağı açıklandı.



    https://electrek.co/2019/11/05/rmk-e2-verge-ts-electric-motorcycle/ Yorum Yaz
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    abi??
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bu kadar torkla motor gotumuzun altından kayar gider
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    cabriyo 2 hf.
    ferrari porşun cenazesine suzuki kawasakide katılmış oldu
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    aLLyC 2 hf. en beğenilen
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    abi??
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    kayamtky 2 hf.
    Bisikletleri elektrikliye yükseltmek için takılan 750 watt lık mid-drive (pedal yerine takılan elektrikli orta motor) motorların tork gücü 160 nm, ve bu tork gücüyle bisiklet %40 eğimli yokuşları elektrik gücüyle tırmanabiliyor.
    1000 nm lik tork gücünü düşünemiyorum bile.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    dostum kertenkele 2 hf. kayamtky
    Yüzde 40 eğim abartı birazcık yüzde 7 bile yeterince fazla hadi 10 olsun yüzde 20 araba bile çıkamaz duvar gibi olur rampa
    1 Yanıt Yanıtla
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    OverClocK1ng 2 hf.
    Ayna YOK. Sinyal YOK. Daha son tasarıma ulaşamamışlar...
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    kaptan666 2 hf.
    Bilgisayar kasası zannettim önce. Sonra girince gördüm, motormuş. Hem de motoru lastiğe gömülü bi motor... Arka harika olmuş ama
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    escape0121 2 hf.
    Arka tekerlek gerçekten çok havalı ama tasarım?
    Yanıtla +2
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    Ussuz 2 hf.
    Şehir içi 300 şehir dışı 200 km ters olmuş sanki?
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    remmyrem 2 hf. Ussuz
    Ters değil elektrikli motor olduğu için öyle. Şehir içinde duraksamalar ve hız düşüşü sık olacaktır. Bu da motorun pilden daha az enerji çekeceği anlamına gelir. Tıpkı bir akıllı telefonda 3 saat durmadan oyun oynayarak bitereceğin şarjı , aynı telefonda ara-sıra oyun oynayıp kalan zamanlarda telefonun beklemeye geçmesi ile şarjının bir günü çıkarabilmesi gibi.
    Yanıtla +3
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    gun 2 hf. Ussuz
    Yüksek hızda rüzgar direnci nedeniyle daha yüksek enerji harcıyor elektrikli araçlar.
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    crazywinner3 2 hf.
    Tam kırmızı ışıkta kalkarken takla atmalık
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    SEO19 2 hf.
    motorun sexyliği gitmiş !
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    Galeri, elektrikli motosiklet ve
    9 etiket daha milano motosiklet fuarı verge ts 1000 nm tork göbeksiz tekerlek Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
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