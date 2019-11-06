Arka tekerleğe entegre motoruyla 1,000 Nm tork sunan elektrikli motosiklet: Verge TS

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Motosiklet dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan EICMA 2019 bu yıl da birbirinden ilginç katılımcılara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Verge TS.

Elektrik motoru arka tekerleğe entegre edilmiş

Verge isimli bir şirket tarafından geliştirilen elektrikli motosikletin ismindeki TS takısı, asıl tasarımcısı olan Teemu Saukkio’dan geliyor. Parlak turuncu rengi ve göbeksiz arka tekerleği ile son derece dikkat çekici görünen Verge TS, bu tekerleğin içine entegre edilmiş 80 kW (107 hp) elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Elektrikli motosiklet pazarının başarılı modellerinden Zero SR/F ile aynı güce sahip bu motorun 1,000 Nm gibi etkileyici bir tork sunduğu söyleniyor.

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Eldeki teknik verilere bakıldığında etkileyici bir performans sunması beklenen Verge TS’nin resmi 0-100 km/s süresi henüz açıklanmadı. Fakat şirketin pazarlama bölümündeki yetkililer motosikletin bu değere rahatlıkla 4 saniyenin altında ulaşabileceğini belirtiyor. Henüz batarya kapasitesi de açıklanmayan Verge TS’in şehir içinde 300 kilometre, uzun yol kullanımında ise 200 kilometre sürüş menziline sahip olduğu belirtiliyor.

CCS (Kombine Şarj Sistemi) desteğine sahip olan elektrikli motosikletin bataryası, seviye 2 şarj istasyonunda 4 saatte, seviye 3 hızlı şarjla ise 40 dakikada tam doluma ulaşıyor. Bu da hızlı şarj ile 15 dakikada yaklaşık olarak 100 kilometre menzil anlamına geliyor. Avrupa’da ön siparişe açılan elektrikli motosiklete 24 bin 990 euro fiyat biçildiği, üretimin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlayacağı açıklandı.

https://electrek.co/2019/11/05/rmk-e2-verge-ts-electric-motorcycle/