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    Elektrikli motosikletle en uzun mesafe rekoru kırıldı: İşte rekor sürüş

    Elektrikli motosiklet Verge TS Pro ile 311 km yol katedilerek, Guinness Dünya Rekoru kırıldı. İşte rekor sürüşün videosu...                                     
    Elektrikli motosikletle en uzun mesafe rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli motosiklet Verge TS Pro ile 311 km yol katedilerek, Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Londra'da gerçek dünya koşullarında kırılan rekor 16 saatlik sürüşün ardından geldi.

    Elektrikli motosikletler henüz elektrikli otomobiller kadar yaygınlaşamadı. Bunun sebeplerinden biri zayıf menzil ve uzun şarj süreleri. Verge, bu rekor sürüşü ve 2023'te Tesla'nın hızlı şarj ağına katılmasıyla bu sorunların üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

    TS Pro'nun gerçek dünyada ne kadar uzağa gidebileceğini görmek için Verge iki motosiklet sürücüsü kullandı. Her saat dönüşümlü olarak motosikleti kullanan sürücüler, 16 saat boyunca Londra'da ortalama 19 km/s hızla seyahat etti ve 311 km gibi bir motosiklet için etkileyici bir menzil değerine ulaşmayı başardı. Tabi ki, otoyolda çok daha yüksek hızlarda bu rakama ulaşmak mümkün olmayacaktır.

    Verge TS Pro neler sunuyor?

    Verge TS Pro, arka tekerlekte yer alan 137 beygir güce ve 1000 Nm torka sahip göbeksiz elektrik motoruyla dikkat çekiyor. Bu motor ile 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabilen motosiklet, 350 km menzil sunma iddiasında. Ancak bu değerin fazla iyimser olduğunu belirtelim. Motosikletin 0'dan %80'e şarj süresi ise 35 dakika olarak belirtiliyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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