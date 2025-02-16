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    Akira'dan ilham alan retro-fütüristik elektrikli motosiklet geliştirildi

    Japon tasarım firması Ichiban, ünlü manga ve anime Akira'daki motosikletten ilham alan, retro-fütüristik bir konsept elektrikli motosiklet geliştirdi.          
    Akira'dan ilham alan retro-fütüristik motosiklet geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Japon tasarım firması Ichiban, ünlü manga ve anime Akira'nın yaratıcısı Katsuhrio Otomo'nun 1982 tarihli orijinal manga çizimlerine dayanan şık, retro-fütüristik bir elektrikli motosiklet ortaya çıkardı. Daha sonra tasarım, Ukraynalı endüstriyel tasarımcı Ivan Zhurba tarafından modernize edildi ve teknik olarak uygulanabilir hale getirildi. Motosikletin yakın zamanda üretime girmesi planlanıyor.

    Akira'dan ilham alan retro-fütüristik motosiklet geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Akira'dan ilham alan retro-fütüristik motosiklet geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Elektrikli motosiklet, filmdeki motosikletin birebir aynısı olmasa da silüeti, salıncak kolu tasarımı ve en önemlisi kırmızı ve beyaz renkleriyle oldukça andırıyor. Cyberpunk futurizmini 80'lerin tasarımıyla harmanlayan motosiklet, geometrik motor kapağı panelleri, koltuk panelleri ve gövde panelleri sayesinde kendine özgü köşeli bir şekle sahip. Ayrıca, telli jant yerine kullanılan jant kapakları da dikkat çekiyor.

    Akira'dan ilham alan retro-fütüristik motosiklet geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Konsept elektrikli motosiklet, 5 kW'lık çift elektrik motorundan güç alıyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabiliyor. Motosikletin kötü yol koşullarında güvenliği arttırmak için, ABS ve çekiş kontrolü sistemlerinin geliştirildiği de belirtiliyor. Motosikletin batarya kapasitesi açıklanmasa da, tek bir şarjla 250 km gidebileceği ve 30 dakika şarj ile %70 doluluk oranına ulaşılacağı belirtiliyor.

    Ichiban'ın şık retro elektrikli motosikleti şu aşamada konsept olsa da, yakın zamanda prototip üretim aşamasına girmesi hedefleniyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/motorcycles/ichiban-akira-manga/ https://www.ichiban.bike/
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    TheJudgé 5 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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