Akira'dan ilham alan retro-fütüristik elektrikli motosiklet geliştirildi

Elektrikli motosiklet, filmdeki motosikletin birebir aynısı olmasa da silüeti, salıncak kolu tasarımı ve en önemlisi kırmızı ve beyaz renkleriyle oldukça andırıyor. Cyberpunk futurizmini 80'lerin tasarımıyla harmanlayan motosiklet, geometrik motor kapağı panelleri, koltuk panelleri ve gövde panelleri sayesinde kendine özgü köşeli bir şekle sahip. Ayrıca, telli jant yerine kullanılan jant kapakları da dikkat çekiyor.
Konsept elektrikli motosiklet, 5 kW'lık çift elektrik motorundan güç alıyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabiliyor. Motosikletin kötü yol koşullarında güvenliği arttırmak için, ABS ve çekiş kontrolü sistemlerinin geliştirildiği de belirtiliyor. Motosikletin batarya kapasitesi açıklanmasa da, tek bir şarjla 250 km gidebileceği ve 30 dakika şarj ile %70 doluluk oranına ulaşılacağı belirtiliyor.
Ichiban'ın şık retro elektrikli motosikleti şu aşamada konsept olsa da, yakın zamanda prototip üretim aşamasına girmesi hedefleniyor.Kaynakça https://newatlas.com/motorcycles/ichiban-akira-manga/ https://www.ichiban.bike/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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