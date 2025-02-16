Akira'dan ilham alan retro-fütüristik elektrikli motosiklet geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Japon tasarım firması Ichiban, ünlü manga ve anime Akira'nın yaratıcısı Katsuhrio Otomo'nun 1982 tarihli orijinal manga çizimlerine dayanan şık, retro-fütüristik bir elektrikli motosiklet ortaya çıkardı. Daha sonra tasarım, Ukraynalı endüstriyel tasarımcı Ivan Zhurba tarafından modernize edildi ve teknik olarak uygulanabilir hale getirildi. Motosikletin yakın zamanda üretime girmesi planlanıyor.

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Elektrikli motosiklet, filmdeki motosikletin birebir aynısı olmasa da silüeti, salıncak kolu tasarımı ve en önemlisi kırmızı ve beyaz renkleriyle oldukça andırıyor. Cyberpunk futurizmini 80'lerin tasarımıyla harmanlayan motosiklet, geometrik motor kapağı panelleri, koltuk panelleri ve gövde panelleri sayesinde kendine özgü köşeli bir şekle sahip. Ayrıca, telli jant yerine kullanılan jant kapakları da dikkat çekiyor.

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Konsept elektrikli motosiklet, 5 kW'lık çift elektrik motorundan güç alıyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabiliyor. Motosikletin kötü yol koşullarında güvenliği arttırmak için, ABS ve çekiş kontrolü sistemlerinin geliştirildiği de belirtiliyor. Motosikletin batarya kapasitesi açıklanmasa da, tek bir şarjla 250 km gidebileceği ve 30 dakika şarj ile %70 doluluk oranına ulaşılacağı belirtiliyor.

Ichiban'ın şık retro elektrikli motosikleti şu aşamada konsept olsa da, yakın zamanda prototip üretim aşamasına girmesi hedefleniyor.

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